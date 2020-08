Dvoudenní pivní festival byl totiž letos vlnou koronaviru rozdělený na tři sektory. „Byli jsme široko daleko jediní, kdo letos do tohoto podnikatelského rizika šel, byť to bylo s vědomím, že může utrpět celková pověst i festivalová atmosféra.

Každopádně jsme letos pozitivní ohlas potřebovali jako nikdy předtím. Ukázat podporu je mnohem těžší než odsuzovat,“ napsala ředitelka festivalu Veronika Žuravlová ve vyjádření na sociální síti Facebook.

Připustila, že budoucnost Mikulovského pivobraní je nyní nejistá. „Je to poprvé za deset let, co jsme si hned po konci akce neodsouhlasili, zda bude festival i příští rok. Vyčerpalo nás to – popichování, připomínky, nespokojenost i nadávky. Teď stojíme na začátku hodně rozvětvené křižovatky. Kudy dál?“ naznačila Žuravlová.

Většina lidí týmu pořadatelů na sociálních sítích vyjadřovala podporu. Jako například i Maruš Mája Beldová. „Zažili jsme čtyři ročníky, všechny super a všechny jsme si moc užili. Můj názor je, že letos se to mělo odložit, ostatně i spousta jiných a větších festivalů byla odložena. Myslím si, že každý by to pochopil. Určitě to ale nevzdávejte, jděte do dalších ročníků, ať si je můžeme užít naplno tak jako dřív,“ zareagovala žena.