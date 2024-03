Největší atrakcí kromě závěrečného ochutnání pivní speciality Radegast Futur z vody získané ze vzduchu, byla prohlídka lahvovny, nové plechovkové linky a balírny přepravek s lahvemi a palet s plechovkami. Právě linka na stáčení piva do plechovek je jednou z největších investic podniku za poslední roky.

Ochrana přírody a jejích zdrojů je v poslední době žhavé téma. Uvědomují si to i pivovary:

„V provozu je od roku 2020 a stáčí pivo do čtyř druhů plechovek od 330 ml až po 550 ml. Do „plechu“ tady putuje nejen výčepní pivo a ležáky, ale také nealkoholický birell včetně jeho ochucených ovocných alternativ. Linka má kapacitu 60 tisíc plechovek za hodinu. V tomto tempu jsme schopní ročně stočit přes 600 tisíc hektolitrů piva,“ říká Ivo Kaňák.

Věděli jste, že…?

Denně naplní až 9 tisíc sudů

Koncem loňského roku oslavila v nošovickém pivovaru 30 let stáčecí linka do nerezových sudů typu KEG. Radegast tak byl jedním z prvních pivovarů v Česku, který začal stáčet pivo do těchto sudů. Mezi jejich hlavní přednosti patří dlouhá životnost. Stáčírna sudů v Pivovaru Radegast obsahuje celkem čtyři mycí a plnící linky s celkovou kapacitou 425 sudů za hodinu. V Radegastu je možné každý den naplnit až devět tisíc nerezových sudů v objemu 15l, 30l a 50l. Pokud se sečtou všechny nerezové sudy, která má Radegast v oběhu, tak je to téměř 125 tisíc kusů.

Některé z prvních sudů, které se při spuštění stáčecí linky v Radegastu používaly, jsou stále v oběhu a dodnes se z nich v hospodách čepuje pivo. Průměrně se jeden sud otočí asi čtyři až pětkrát za rok, takže ty nejstarší už mají i přes 140 otáček.

Prohlídky pivovaru i škola čepování

Pivovar Radegast je celoročně otevřen pro návštěvníky, kteří tak mohou nahlédnout přímo do provozu. Na vlastní oči uvidí varnu, kde se vaří správně hořké pivo, novou stáčírnu plechovek i nový centrální a také ležácký sklep. Součástí prohlídky je pro dospělé návštěvníky také ochutnávka piva Radegast.

„Pro zájemce nabízíme Školu čepování piva Radegast. Program je vždy pro skupiny minimálně 10 osob,“ říká mluvčí Pivovaru Radegast Zdeněk Kovář.

Při vaření snižují spotřebu vody

Pivovaru Radegast se za posledních 15 let podařilo snížit spotřebu vody v pivovaru o více než 40 procent a v oblasti hospodárného využívání vody a péče o vodní zdroje tak patří mezi nejlepší pivovary na světě. Zatímco světový průměr spotřeby vody na vyrobený jeden hl piva se udává kolem 4,5 hl a spotřebu vody v českých pivovarech udával Český svaz pivovarů a sladoven za rok 2022 3,4 hl, pivovar Radegast spotřebuje pouze 2,29 hl vody na 1 hl vyrobeného piva.