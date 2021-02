/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Práce na pivovaru jdou pomalu. Městu chybí peníze. Zatím nechalo udělat alespoň nejnutnější práce, aby zamezilo devastaci.

Pivovar v Roudnici nad Labem. | Foto: Deník / Michaela Rozsypalová

Budova někdejšího pivovaru je první, kterou návštěvníci Roudnice vidí po příjezdu do města vlakem. Stojí totiž přímo naproti nádraží. „No jo, je to památka, ale ne moc hezká,“ soudí žena, která na nádraží pracuje jako ostraha a pozoruje mě při fotografování bývalé sladovny pivovaru pod roudnickým zámkem. „Chtělo by to víc opravit, aby to bylo hezčí. Dřív tam hodně chodili bezdomovci, ale teď už tam nemůžou,“ říká mi dál situace znalá sekuriťačka stojící před staniční budovou.