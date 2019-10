Prvním provokativním plakátem byl v roce 2011 vizuál dívky lízající ženské prso pokapané červeným džemem. „Za mě to byl vůbec náš nejkontroverznější plakát. Nacházeli jsme je po Šumperku různě strhané,“ vzpomíná Zdeněk Nováček, který je otcem grafické podoby propagačních materiálů.

Celostátní popularitu získala přehlídka o pět let později díky plakátu nahé těhotné dívky. V dnes již neexistující anticeně Sexistické prasátečko se umístil na třetím místě. Za celým nápadem stojí dívka z plakátu s prsem. Pořadatelům festivalu se zmínila, že otěhotněla krátce po Džemfestu.

Pořadatelé mají hranice

„Původně jsme na focení měli domluvenou Hanku, která lízala ten džem a byla tehdy těhotná. Když si ale vzpomněla, co všechno s tím zažila, tak z toho vycouvala. Měli jsme den před uzávěrkou, nakonec jsme použili někoho jiného,“ dodal Zdeněk Nováček.

I pořadatelé Džemfestu mají hranice, za které nejsou ochotni jít. To byl případ předloňského ročníku, který se konal před volbou prezidenta. Pod sloganem Volte Džemana stála na plakátu sklenice marmelády s portrétem hlavy státu.

„Nikdy nechceme jít za hranu, používat sprostotu pro sprostotu, nahotu pro nahotu. Měli jsme nápad dát na plakát Miloše Zemana v růžových dámských plavkách, ale na to jsme se vykašlali. Už by to bylo moc,“ zmínil tvůrce námětů na propagační materiály festivalu Ondřej Polák.

Letošní Džemfest se uskuteční v pátek 18. října. Vystoupí na něm Marek Ztracený nebo kapela Mandrage. Výstava plakátů bude v administrativním křídle Domu kultury k vidění do konce října.