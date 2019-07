Fontána, hřiště i lavičky. V Hodoníně vznikne přírodní park, podívejte se

/VIZUALIZACE/ Vodní fontány, posezení na lavičkách v stínu stromů i večerního osvětlení, by se mohli Hodonínští i návštěvníci města dočkat do dvou let. Přímo v centru města v Sadové ulici za gymnáziem a obchodní akademií, tam vedení radnice připravuje velkorysý projekt přírodního parku.

V současné době má tamní odbor investic a rozvoje města hotovou studii. „Teď budeme zadávat zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí," upřesnil vedoucí odboru Dalibor Novák. Důvodem ke změně je podle starosty Libora Střechy zanedbaný stav lokality i zájem občanů, kteří po změně volali. „Je to jedna z mála zelených ploch v centru města a zejména obyvatelé ulice Sadová podobnou plochu k trávení volného času postrádají. Po úpravě bude prostor v maximální možné míře sloužit veřejnosti, budou zde vodní i herní prvky pro děti i dospívající, stejně jako nový mobiliář," řekl. V plánu má zkulturnit i další zelené plochy ve městě.

Autor: Dagmar Sedláčková