Pokud by se pozitivita u žáků potvrdila, bude hygiena se školou individuálně řešit další postup. Do karantény mohou jít buď jednotlivci, nebo i celá třída.

Ředitel KHS Michal Bartoš Deníku řekl, že se falešná pozitivita u antigenních testů může objevit. „V takovém měřítku to však ale není úplně běžné,“ poznamenal.

Následné kontrolní PCR testy však nákazu u většiny žáků nepotvrdily. „Zatím mám v ruce výsledky PCR testů u patnácti chlapců a děvčat. Všechny vyšly negativně a záležitost je nejen pro mne záhadou. Možná šlo o nějakou chybnou šarži. Nedal se rozšifrovat ani určitý styčný bod, pokud jde o věk či komunitu papírově nakažených dětí,“ kroutil hlavou ředitel devítiletky Bohumil Nosek s tím, že školáci, jimž vyšel středeční test pozitivně, zůstali doma. Do lavic se vrátili až po negativním PCR testu.

Antigenní testy v rokycanské škole mohly být kontaminované. Kontrolní PCR testy totiž u většiny ze třiadvaceti pozitivně testovaných žáků rokycanské základní školy na Jižním Předměstí byly negativní. Deníku to potvrdili ředitel školy Bohumil Nosek a ředitel Krajské hygienické stanice (KHS) Plzeňského kraje Michal Bartoš.

