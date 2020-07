/FOTO/ Měla to být atrakce pro lidi z blízkého okolí. Místo toho stojí aquapark na okraji Bogatynie už dva roky zavřený a nevyužitý. Bývalý starosta Andrzej G. tam utopil 10 milionů zlotých.

Už dva roky je Aquapark v Bogatynie bez lidí. Bývalý starosta nechal postavit areál za 10 milionů zlotých nelegálně. Nové vedení se teď snaží stavbu zlegalizovat. | Foto: Deník / Petr Vodseďálek

Nový areál se skluzavkami a tobogány jen několik stovek metrů od českých hranic měl být chloubou polské Bogatynie. Využívat ho měli místní ale i obyvatelé Trojzemí. Jenže místo toho, aby byl areál plný lidí v plavkách, stojí už druhou sezonu prázdný a bez využití. „Je to hrozná škoda. Těšili jsme se, že tam budeme pravidelně s vnoučaty jezdit, ale pořád je to zavřené. Přitom je tam i napuštěná voda a vypadá to, že stačí jen odemknout,“ řekla Jarmila Červená z Frýdlantska.