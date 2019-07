„Nemůžeme používat tolik dezinfekčních prostředků, a protože chceme, aby se lidé mohli už o víkendu přijít zase vykoupat, rozhodli jsme se jít cestou vypuštění bazénu,“ uvádí pracovnice pro komunikaci s veřejností Městských služeb v Ústí Alena Sejková

Současně pracovníci Městských služeb vypustili také tamní dětské brouzdaliště, které bylo ve špatném technickém stavu. „U povrchu, kterým je pokryté dno, provedeme rychlé opravy a zase brouzdaliště napustíme,“ doplňuje Sejková. Termín zpřístupnění bazénu a brouzdaliště je nejpozději v sobotu. Areál v Brné zůstává otevřený, všechny ostatní bazény jsou plně dostupné včetně rekreačního bazénu s tobogánem.

Od 1. července je naopak kompletně zavřená plavecká hala na Klíši. Až do 31. července 2019 tady probíhá každoroční odstávka provozu, při níž se čistí bazény a opravuje bazénová technologie. Opravou projdou také prasklé obklady a dlažba. Recepci, předsálí šaten a fitcentra pak čeká výmalba.

„Vyčištěny budou skleněné stěny včetně výměny prasklých skel. Řádnou kontrolou projde pokladní systém včetně skříněk a elektronických zámků. Parkoviště před objektem bude důkladně uklizeno od nečistot z probíhající stavby letního koupaliště a bude osazeno novými odpadkovými koši. Důležitou akcí pak bude napojení letního koupaliště, které prochází rekonstrukcí, na inženýrské sítě z plavecké haly. Pokud by se toto napojení provádělo mimo odstávku, musel by být provoz haly minimálně na dva dny přerušen,“ uvedly Městské služby Ústí na svém facebookovém profilu s tím, že jako kompenzaci za uzavření areálu budou mít zákazníci po celý měsíc srpen zvýhodněný vstup do bazénu v podobě jedné hodiny navíc.