„Lidé chodí, ale potřebujeme další. Máme poptávku i z jiných zařízení, které by takto ráda léčila pacienty,“ uvedla mluvčí zdravotnického zařízení Veronika Plachá.

Plazma dárců, kteří chorobu prodělali, již obsahuje potřebné protilátky. Proto může pomoci pacientům se středně těžkou formou onemocnění.

Vhodnými dárci jsou zdraví muži ve věku od osmnácti do šedesáti let dva týdny po prodělané nemoci nebo po ukončení karantény. „O tom, že nemocnice hledají dárce, kteří se vyléčili z koronaviru, mi řekla kamarádka. Zavolal jsem tam a bohužel mi to v úterý ani pátek nikdo nevzal. Zkusím to v pondělí. Je to to nejmenší, co můžu pro zlepšení situace udělat,“ uvedl Tobiáš Machálek.

Při jarní vlně epidemie nebyla po rekonvalescentní plazmě taková poptávka, proto ji Fakultní nemocnice Brno začala odebírat až v říjnu. „Nemocnost byla na jaře významně menší obecně v celé republice, zvláště počty pacientů na jižní Moravě byly řádově nižší než v Praze, tudíž i dostupnost možných dárců byla limitována,“ uvedla primářka transfuzního a tkáňového oddělení Hana Lejdarová.

Bohunická nemocnice dárce plazmy předem na protilátky netestuje, ale odebírá plazmu přímo, až následně je otestována a využita buď jako rekonvalescentní, nebo běžná. „V každém případě vždy pomáhá a dárci nemusí na oddělení dvakrát," zmínila mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Rekonvalescentní plazmu lze získat z běžného odběru plné krve dalším zpracováním nebo efektivnějším přístrojovým odběrem, takzvanou plazmaferézou. „Plazma, kterou vyrábíme ve Fakultní nemocnici Brno, splňuje ty nejvyšší možné požadavky na kvalitu a bezpečnost. Povinně testované infekce u dárců krve vyšetřujeme na úrovni nukleových kyselin a vyrobenou plazmu ošetřujeme metodou redukce patogenů, čímž se riziko přenosu infekce na příjemce významně snižuje,“ doplnila Lejdarová.

Dárci se mohou objednávat na telefonních číslech 800 900 097 a 532 233 607.