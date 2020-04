Neopakují se tak vyhrocené situace ze čtvrtka, kdy lidé nedodržovali fronty ani rozestupy, předbíhali se a nadávali si. „Situace je klidná a bez problémů. Není tady takový nával jako ve čtvrtek. Přes noc vojenská a městská policie vytvořily z pásek koridory pro čekající. Důchodci dostávají pořadová čísla, aby nevznikaly problémy, kdo kde stál, když si někdo z fronty odskočí," popsal páteční ranní situaci na Moravském náměstí Emil Kamenský z brněnského krajského vojenského ředitelství.

Na obou místech dohlížejí na pořádek a plynulost fronty u odběrových stanů také brněnští strážníci. „Městská policie vypomohla vojenské policii i sehnáním zábran na vytyčení koridorů, které zapůjčila městská společnost Brněnské komunikace," doplnil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Ve čtvrtek byla situace vyhrocená hned od rána, kdy na plošné testování čekalo několik stovek lidí. První zájemci čekali na testy už před sedmou hodinou. Po otevření odběrových stanů se začala situace dramatizovat, lidé nedodržovali fronty a navzájem se slovně uráželi. Na výpomoc vojenské policie museli přijet městští strážníci, kterým se podařilo situaci uklidnit a zájemce usměrnit do jasné fronty. Ještě dopoledne organizátoři další příchozí vyzývali, aby už ve stejný den nechodili, protože se na ně nedostane.

Za čtvrtek zdravotníci na obou místech dohromady otestovali více než třetinu požadovaného vzorku pěti tisíc lidí. Plošné testy má v Brně první den za sebou 1 888 zájemců. Nejvíce jich bylo ve věkové skupině od čtyřiceti do pětapadesáti let, a to přesně 796. V nižší věkové skupině od osmnácti let se nechalo otestovat 612 lidí. Rychlotesty podstoupilo také 334 důchodců a 146 dětí.

S ohledem na množství otestovaných za první den se dá předpokládat, že plošné testování v Brně skončí dříve než na konci dubna. Organizátoři už dříve řekli, že náborem požadovaného vzorku lidí plošné testování ve městě skončí. Dospělých v obou věkových kategoriích chtějí odborníci vyšetřit přibližně patnáct set, dětí a důchodců rovnou tisícovku.

Od otevření odběrových stanů v osm hodin ráno do desáté dopoledne je plošné testování přednostně určené pro důchodce starší šedesáti let. Poté až do šesté večerní mohou přijít ostatní lidé. Měli by být zdraví, bez nákazy koronavirem a příznaků onemocnění.

Testování se v Brně týká pouze lidí s trvalým bydlištěm ve městě nebo na Brněnsku. Zdravotníci testují také děti od osmi let.