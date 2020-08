Bobr evropský je podle Makoně vodohospodář, tvůrce krajiny a budováním hrází zadržuje vodu ve vyprahlé přírodě. Bohužel ale začal některým lidem vadit a oni mu v některých částech kraje začali hráze bořit. Nejhorší situace nastala u Lučního potoka na Nýřansku.

„Díky jedinečnému charakteru lokality, nutnosti zadržování vody v krajině, protipovodňovým opatřením, přirozené revitalizaci údolní nivy Lučního potoka a biotopu s prokázaným výskytem několika desítek zvláště chráněných živočišných druhů je ve hře vyhlášení unikátní přírodní rezervace, spravované plzeňským krajským úřadem.

Na realizaci se intenzivně pracuje, vše je připraveno k projednání, když vtom doposud nám neznámý pachatel začal opakovaně poškozovat onu nejdůležitější bobří hráz, která tento přírodní ráj vytvořila,“ sdělil Makoň s tím, že cílené poškozování hráze ovlivňuje výšku vodní hladiny na okolních plochách, a poškozuje tak celý biotop a jeho rovnováhu.

„Navíc mrhá vodou, která je v mokřadu zadržena, čistí se a posiluje podzemní prameny okolních obcí,“ doplnil. Makoň tak neváhal, se svým kolegou Radkem Zemanem se vydal k potoku a proděravělou hráz opravil.

Místní celebrita se těší úctě

Makoň se věnuje záchraně všech zvířat a na Plzeňsku snad neexistuje člověk, který by ho neznal. Pokud někdo najde zraněnou srnku, kachnu, labuť nebo třeba zmateného ledňáčka v centru Plzně, volá jemu. Karel Makoň je rodilý Plzeňan. Vyučil se montérem plynovodů. Vzorem mu byl jeho otec, který byl uznávaným pracovníkem Západočeských plynáren.

Praxe ze zoo se hodila

Než se však ochránce začal naplno věnovat přírodě a zvířatům, pracoval v zoo a třeba také na úřadě. Po vyučení nastoupil do plynáren a pracoval tam tři roky. Roku 1992 založil Makoň Dobrovolný ekologický spolek na ochranu ptactva jako samostatné občanské sdružení registrované na ministerstvu vnitra.

„Cílem sdružení byla a je praktická ochrana přírody, původně zaměřená zejména na ptactvo, později pak na všechny druhy volně žijících živočichů. Hlavním posláním spolku však bylo vybudovat a zprovoznit léčebné zařízení pro poraněné a handicapované volně žijící živočichy. To se nám snad povedlo a je mi ctí, že jsem u toho všeho mohl ještě s dalšími lidmi být od samého začátku,“ uvedl.

V roce 1994 začal pracovat v plzeňské zoo u dravých ptáků, pak se díky práci v terénu a aktivitám pomáhajícím životnímu prostředí dostal na Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně a po šesti letech pak konečně odešel pracovat na plný úvazek do záchranné stanice živočichů, kde působí dodnes.

Seriál Deníku: Zelená změna u vás

Zdroj: DeníkKaždá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které mohou naši zemi změnit v lepší místo k životu, pomoci naší krajině. A pomoci omezit změny klimatu. Deník vám bude pod logem „Zelená pro Evropu“ přinášet ve spolupráci s EURACTIV.cz zprávy o tom, co to bude znamenat pro EU i pro každého z vás, příběhy z vašeho okolí, bude zkoumat, koho a jak se může tato změna dotknout. A jak ji dobře využít. Třeba i ve vaší obci.