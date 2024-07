Na první pohled se jedná o běžnou tramvaj. Umí však využívat mapové podklady, autonomně se pohybovat v prostoru a dokáže rychle zareagovat na nepředvídatelné události, které během jízdy nastanou. Řeč je o první autonomní tramvaji v Plzni, která vznikla v rámci výzkumného projektu DIDYMOS a jejíž vývoj vyvrcholil týdenním testovacím provozem na tramvajové smyčce od točny na konečné tramvaje č.4 na Borských polích a Kaplířovou ulicí.

„Řidič v takovém voze sice sedí, ale na nic nesahá, funguje jen jako pojistka. Pokud systém detekuje problém, začne pípat nebo zvonit a pokud řidič nezareaguje, tak tramvaj začne sama brzdit. Za využití 5G sítě dokáže tramvaj komunikovat s ostatními prvky na trase, upozorní řidiče například na blížící se vozidlo IZS, zajistí vozu přednostní průjezd křižovatkou, a cestujícím tak přinese vyšší bezpečnost i zpřesnění jízdních řádů,“ popisuje hlavní přínosy moderních technologií jednatel společnosti INTENS Corporation Martin Volný.

Podle něj je provoz plně autonomní tramvaje jezdící zcela bez řidiče ještě daleko: „Ale v určitých úsecích může plná autonomie nastat, především tam, kde se trať nekříží s jinými komunikacemi, jako právě úsek mezi točnou u Fakulty aplikovaných věd a Klatovskou ulicí.“

close info Zdroj: Deník/Pavel Bouda zoom_in

Pro projekt byla využita tramvaj Škoda 40T, do které Škoda Group instalovala vlastní antikolizní systém ACS vyvinutý speciálně pro tramvaje. Ten je jedním ze základních stavebních prvků autonomní dopravy. „Naším dlouhodobým cílem je vyvinout první plně autonomní tramvaj, která nejen, že zvýší efektivitu a bezpečnost městské dopravy, ale také přispěje k udržitelnosti našich měst a zvýší komfort pasažérů,“ říká digital managing director Škoda Group Jiří Liberda.

Stovky nehod ročně

Podle generálního ředitele Plzeňských městských dopravních podniků Jiřího Ptáčka dojde v Plzni ročně v průměru ke 300 až 400 větším či menším nehodám. „Jen na tramvajích je to každým rokem okolo sta dopravních nehod se škodou až pět milionů. Pokud by antikolizní systém dokázal tyto události eliminovat, nebude to jen o úsporách nákladů, ale především o snížení počtu zranění, ke kterým při nehodách bohužel často dochází,“ dodává.

K vývoji autonomní tramvaje přispívá i testovací polygon, který byl na Borech zprovozněn loni v létě.

„Chytré křižovatky byly rozšířeny o další čidla pro zkoušky antikolizního systému, jenž autonomní tramvaj potřebuje. Pro Plzeň je důležité, že inovativní věci vznikají právě tady, protože tím dávají příležitost talentovaným Plzeňanům uplatnit se v oblasti vyspělých technologií. Autonomní mobilita tak zapadá i do ekosystému PINE, který podporuje technické vzdělávání a inovativní podnikání v regionu,“ vysvětluje radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Daniel Kůs, do jehož gesce patří i činnost Správy informačních technologií města Plzně.

Právě ta stojí za projektem testovacího polygonu pro autonomní mobilitu i za ekosystémem PINE.