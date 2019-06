Jaký druh bomby tedy dělníci u atletického stadionu vykopali?

Objevena byla trhavá letecká puma vážící 227 kilogramů, která byla nejpoužívanější bombou Spojenců ve 2. světové válce.

Dokázal byste určit, kdy byla tato puma na Plzeň svržena?

Je naprosto jisté, že bomba pochází z náletu ze 16. října 1944, který provedla 15. americká letecká armáda. Shozena byla při sedmém náletu na Plzeň, který začal po 11. hodině dopoledne. Nálet byl vedený na Škodovy závody. Tenkrát utrpěla největší škody nová budova výroby lokomotiv, na několik týdnů byla vyřazená z provozu výroba stíhačů tanků Hetzer. Škoda byla tehdy vyčíslena na osmdesát milionů korun.

Proč bomba nevybuchla hned?

Bomba byla aktivována těsně před naložením do bombardéru pomocí roznětky v přední části a do zadní části byly našroubovány jednoduché plechové vrtulky o průměru deset centimetrů. Když byly bomby shozeny z výšky sedmi kilometrů, plechová vrtulka se tlakem vzduchu otočila a bě-hem letu se bomba odjistila. Po dopadu měla explodovat, ale stávalo se, že některé pumy nevybuchly. Nešlo o jednotlivé kusy, ale o desítky bomb, které po náletu zůstaly ležet v polích nebo prorazily dům a zůstaly v něm.

V okolí můžou být i další bomby

Je možné, že se v okolí bombardované Škodovky mohou nacházet ještě další bomby?

Každý nálet přinášel zbloudilé bomby, které dopadaly mimo cíl. Zatímco Škodovku zasáhlo 24 bomb, do přilehlého prostoru, kde jsou dnes Zadní Skvrňany a Slovanské údolí, dopadlo asi 160 pum. To, že se zde našla bomba, není překvapující.

Kde v Plzni se mohou bomby ještě vyskytovat?

Plzeň byla nejčastěji bombardované město v protektorátu. Bombardování byla daň za fungující Škodovy závody. Zbloudilé bomby dopadly například také do polí na Roudnou, na nádraží, k Prazdroji, bombardována byla také na konci války Jateční ulice. Nejvíce jich ale bude kolem Vejprnického potoka poblíž Škodovky.

Lidé po válce neměli snahu bomby hledat a zlikvidovat?

Víte, je strašně složité někde chodit, hledat bomby a poté je vykopávat. Dříve se situace řešila tím, že se zemina zahrnula a všechno pod ní zůstalo. Nebýt dnešních různých výkopů, bomby by se už nikdy neobjevily.

Je možné, že by i po tak dlouhé době nalezená puma explodovala?

Nejsem pyrotechnik, nicméně se domnívám, že by ani tak dlouhá doba a rez neubraly bombě na síle.

Pokud by puma ve středu explodovala, co by způsobila?

Tlaková vlna by smetla střechu areálu nedalekého učiliště a blízkých budov, popraskala by okna. Ještě domy přes ulici ve vzdálenosti 300 metrů by vážně poškodila, měly by potrhané zdi, a to nemluvím o tom, jak by vypadala okna a střešní krytiny.