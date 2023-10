Pole rozježděné od aut, pošlapaný porost a mizející úroda. Tak vypadají pole mnohých pěstitelů zelí, cibule nebo brambor v těchto dnech. Někteří se snaží svá pole hlídat nebo alespoň častěji objíždět, jiní se už se ztrátami části své produkce smířili. Drzost zlodějů je totiž stále větší.

Farmáře trápí zloději úrody i bezohlední řidiči | Video: Deník/Pavel Bouda

Tereza Adamovská z rodinné farmy v Křimicích na Plzeňsku hospodaří na 50 hektarech a s krádežemi plodin se setkává poměrně často.

„Nejvíce se nám ztrácí zelí, ale krade se i zelenina, hlavně okurky. Teď co tu udělali cyklostezku kolem polí je to ještě horší. Lidi jenom seskočí z kola, vezmou co potřebují a ujedou. Uhlídat se to nedá. A když je chytnete, tak se ani moc nestydí. Spíš se s vámi ještě dohadují, jako byste je obtěžovali, když si berou tak málo. Ono ale když tam zastaví třeba třicet lidí, tak už je to znát a navíc to ještě pošlapou,“ říká smutně farmářka.

Podle ní jsou dnes lidé pohodlnější a kradou především to, s čím není spojeno velké úsilí. „Brambory by si museli vyhrabat, těch se nám proto moc neztrácí. Ale jednou jsme sklízeli brambory do pytlů na poli, okolo kterého vede silnice. Když jsme byli na druhé straně, zastavilo u pole auto, šofér rychle naložil hotový plný pytel brambor, hodil jej do auta a ujel. Dobře nás ale musel vidět,“ zlobí se farmářka.

Zloději berou i brambory a cibuliZdroj: Deník/Pavel Bouda

Krádeže jsou dlouhodobý problém i pro majitele Farmy Křimice Martina Otáska.

„Krade se hlavně na polích u cesty, která jsou vidět. Lepší je nějaké zastrčené, o kterém se moc neví. Kdo chce ale krást, ten si to pole vždycky najde. Hlídat můžete kdy a jak chcete a stejně přijdou, když tam nejste. Nemůžete tam být pořád. Když je přistihneme, tak je vyhubujeme a vyženeme. Jinak s tím neuděláte vůbec nic. Na policii to nemá cenu hlásit, beztak nikoho nechytí a jednotlivá škoda tak velká není,“ potvrzuje problémy se zloději farmář.

Škoda by musela přesáhnout 10 tisíc korun, aby se jednalo o trestný čin krádeže. Jakmile je škoda menší, jedná se pouze o přestupek.

Pěstitele netrápí pouze zloději

Pěstitele však trápí i bezohlední řidiči, kteří si po polích zkracují cestu autem a také fenomén poslední doby, nájezdy lidí fotících se v atraktivních plodinách. Takovými fotkami se pak rádi chlubí na sociálních sítích.

„Tito lidé dokáží autem zajet až na pole, aby si ušetřili kroky a pak tam navíc ničí porost i svým pohybem. Láká je třeba krásně červeně kvetoucí jetel inkarnát, mák nebo svazenka. Jednou si dokonce na našem poli udělali slalomovou trať i čtyřkolkáři. Policii jsme ani nezkoušeli volat, to by ta škoda musela být veliká a nás by to stálo další čas a problémy. A pachatelé tu samozřejmě taky nepočkají. Prakticky je to neřešitelné,“ uzavírá Adamovská.