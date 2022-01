Nový primátor byl zvolen jednomyslně. Z 37 zastupitelů pro něj hlasovalo 33 členů zastupitelstva. "Je to pro mě velká čest. Slibuji, že se budu snažit být co nejlepším primátorem města Plzně. Chtěl bych na tomto místě poděkovat Martinu Baxovi za všechno, co za ta léta pro město udělal," řekl dnes těsně po zvolení Šindelář.