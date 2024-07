Jak vznikl nápad se založením spolku Pobyty s úsměvem?

Už osm let pracuji ve speciální škole, která je zřízená pro děti s autismem a kombinovaným postižením. Po celou tu dobu mě velmi trápilo, že děti nemají žádnou volnočasovou aktivitu, nebo jí je v Plzni a Plzeňském kraji minimum. Zároveň mi bylo líto rodičů, kteří už automaticky s koncem školního roku počítají s tím, že budou s dětmi dva měsíce v kuse doma a nebudou moct chodit do práce.

To byly hlavní důvody, proč jsem se rozhodla společně se svým manželem a kolegyní, kteří pracují ve stejné škole, založit naši organizaci. Momentálně máme čtrnáct dobrovolníků a asistentů, kteří nám pomáhají a jezdí s námi na akce.

Společně s dětmi absolvujete různé týdenní či víkendové pobyty. Jak probíhá spolupráce s rodiči, kteří projeví zájem o to své děti přihlásit?

Rodiče odkazujeme hlavně na e-mail, na kterém jsme aktivní téměř denně i o víkendu. Vždycky jde o to prvotní propojení s tím rodičem. Momentálně se nám stalo, že máme opravdu moc klientů a nestíháme úplně všechny přijmout.

Nicméně vždycky rodičům včas napíšeme, že dáváme další termíny na nové akce. Takže i když se třeba teď v létě přihlásí noví rodiče, tak já jim už nabídnu podzimní termíny akcí. Snažíme se je informovat i třeba půl roku dopředu. Zakládáme si hodně na důvěře s rodiči, takže hned na začátku jim říkáme, ať se nám nebojí o dítěti cokoliv sdělit, jelikož každá informace je důležitá k tomu, abychom pro děti vytvořili na akcích ty nejlepší podmínky.

Máte za tu dobu, co pořádáte pobyty už nějaká místa, která se vám osvědčila a jezdíte tam pravidelně?

Co se týká pobytových akcí – víkendových pobytů a šestidenních pobytů -, tak teď momentálně spolupracujeme se třemi chalupami, které jsme si už vyzkoušeli, známe se s majiteli, a které pro nás splňují všechna důležitá kritéria.

Vždycky je to v přírodě, chceme, aby si děti užily les, jelikož někteří z nich jsou z bytovek a panelákových domů, a vidíme, že to má na ně pozitivní vliv a sociálně je to posouvá. Zároveň děti baví vlaky, takže se snažíme jezdit na celodenní výlety například do Prahy a nejvíc se nám osvědčily zážitkové parky – jump arény apod.

Zapojujete do akcí i samotné rodiče?

V lednu jsme udělali setkání. Pozvali jsme jak rodiče dětí, kteří s námi jezdí už delší dobu, tak zároveň byla akce otevřena i pro ty, co o nás do té doby nevěděli a chtěli si zjistit více informací. Promítali jsme fotky z pobytů a výletů, rodiče se nás mohli ptát na různé otázky a sdílet zkušenosti mezi sebou.

V květnu jsme také absolvovali rodinný pobyt, na který se nám hlásili převážně rodiče s dětmi předškolního věku, kdy třeba ještě nemají určenou diagnózu, nebo v tom tápou a všechny informace jsou pro ně nové. V rámci toho jsme na pobyt přizvali speciální pedagožku, takže rodiče měli možnost se během celého víkendu, který jinak proběhl ve velmi přátelském duchu, na všechno zeptat.

Co by měl člověk splňovat, aby mohl být dobrovolníkem ve vašem spolku? Máte nějaké podmínky, podle kterých je vybíráte?

U nás se dobrovolníkem může stát úplně každý. Základ je zkusit si to, chtít poznat ten autistický svět trochu z jiné strany. Máme mezi dobrovolníky jak studenty pedagogiky, tak i pána z IT oboru, kterého to zkrátka baví. Dělá to ve svém volném čase a srdcem. A o tom to podle mě je.

Nezáleží jenom na tom, jestli má někdo patřičné vzdělání, ale také jestli přistupuje k té práci s láskou, a to je pro náš spolek důležité.

Naučila jste se od dětí s PAS za tu dobu, co s nimi pracujete, něco? Čím jsou pro vás inspirací?

Určitě. Děti a lidi s autismem nás učí novým věcem. Máme se od nich hodně co učit. Já si troufnu říct, že mě naučili myslet o krok dopředu, být nad věcí, vidět věci ze všech stran, nejen z jedné strany. Také mě seznamují se spoustou dnešních trendů, které jdou v běžném životě mimo mě (počítačové hry, filmy, youtubeři a další). Každý má zkrátka svůj vlastní svět.Já říkám, že děti s autismem mají šestý smysl. My jich máme pět, oni šest. Je jenom na nás, jestli chceme ten šestý odhalit nebo ne. Když ho nalezneme, tak pak zjistíme, že je to fakt pecka. Děti a lidi s autismem jsou pro mě velkou inspirací.

Je nějaký mýtus, který se zmiňuje ve spojení s autismem a chtěla byste ho vyvrátit?

Myslím, že jich je spoustu. Od navazování kontaktů přes oční kontakt až k tomu, že lidé na spektru nemají kamarády. Každé dítě je originál, tohle je hrozně individuální. Samozřejmě s námi jezdí děti, které chtějí být jenom s asistentem, ale většina z nich to přátelství opravdu chce.

A když už ho nenajdou mezi vrstevníky, tak ho mají s námi. Za sebe mohu říct, že přátelské pouto mezi námi a dětmi je opravdu silné.

Pobyty s úsměvem oslavily v červnu rok od založení. Jaké máte plány do budoucna?

Zatím plánujeme pokračovat ve stejném režimu jako doposud. Budeme mít opět podzimní a jarní víkendy i prázdninové pobyty. Zároveň bychom se chtěli věnovat muzikoterapii a zkoušíme nové věci, například lezeckou stěnu či bowling.

Naším cílem je také zapojit děti do kroužků v nějakých pravidelných intervalech i během školního roku.

Jakým způsobem vás lidé mohou podpořit?

Přijímáme jakékoliv sponzorské dary – ať už jsou finanční, nebo materiální. Jako nezisková organizace jsme rádi za všechno. Nedávno nás například podpořili lidé na benefičním turnaji, který pro nás pořádala jiná obec.