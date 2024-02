Záhadu pokřiveného krku u jedné z plzeňských labutí, na kterou je často upozorňuje veřejnost, rozlouskli plzeňští ornitologové. Stojí za tím otrava olovem způsobená zřejmě polknutím rybářského olůvka či broku. Stejnou příčinu odhalili i u dvou labutí se stejným problémem v Praze, u nichž rovněž odebírali vzorky.

Labuť s krkem pokřiveným do S na řece Mži v Plzni. | Foto: se svolením DESOP Plzeň

Labuť, která se pohybuje v centru Plzně na Mži a Radbuze, znají v Záchranné stanici DESOP Plzeň už delší dobu. „Jedná se o našeho zvířecího pacienta, kterého jsme 21. 2. 2020 odchytili na řece Mži u Malesic se zlomeným křídlem nejspíše po nárazu do drátů elektrického vedení. Tehdy si poranění mladé labutě vyžádalo amputaci konce pravého křídla,“ uvedl šéf stanice Karel Makoň.

Poté byla vrácena do Malesic, postupem času se ale posunula do středu Plzně. U trvale handicapované a nelétavé labutě se poté začaly objevovat další komplikace. „Vedle nedopeřeného pahýlu pravého křídla začala labuť prapodivně kroutit krk do velkého eska. Nejdříve deformaci krku měla pouze občas, pak čím dál častěji, dnes už druhým rokem má krk zkroucený pořád,“ popsal Makoň.

Na začátku února tedy ornitologové labuť, u které měli podezření na otravu olovem, odchytili a kromě rentgenu u ní odebrali vzorky krve a peří, které poslali na Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. „Akci jsme zahájili na Veterinární klinice ve Vedilabu, a to dvěma RTG snímky s tím, že pokud by měl pták v sobě či trávicím traktu olověný brok či rybářské olůvko, určitě bychom ho našli. To se ovšem nestalo, a tak jsme odebrali potřebné vzorky peří i krve a labuť vrátili zpět na náplavku,“ pokračoval.

Stejně jako u této labutě pak odebral s kolegyní Gabrielou Černou vzorky i u dalších labutí se stejnými příznaky na Vltavě v Praze. „Celkem jsme během jednoho dne odchytili, odebrali a odeslali kolegům na Univerzitu v Pardubicích pět vzorků od labutí velkých, u tří z nich s vážným podezřením na otravu olovem, dva vzorky byly srovnávací,“ doplnil k akci Makoň.

V tomto týdnu pak informoval o výsledcích, které podezření potvrdily. „Všechny tři labutě s pokroucenými a odřenými krky mají ve vzorcích několikanásobně zvýšené hodnoty olova. V praxi to znamená, že v Plzni na Náplavce i řece Mži pod Lochotínskou lávkou tolik sledovaná a neobvykle se pohybující labuť s pokrouceným krkem do „S“ a amputovaným pravým křídlem má zdravotní problémy způsobené otravou olovem. Přesněji, labuť musela při sběru potravy - vodních rostlin a čeření sedimentu - sebrat a polknout i olověnou rybářskou zátěž či brok, který nějakou dobu v jejím trávicím traktu uvolňoval toxické látky,“ shrnul Makoň. To samé se podle něj muselo odehrát i u dvou labutí v Praze na řece Vltavě. Dodal, že podobné otravy jsou známy nejen u vodních ptáků, ale i mrchožroutů (dravců a sov), kteří konzumovali střelenou zvěř a pozřeli s ní i broky, kterými byla usmrcena.

Ornitology teď čeká práce na dalším vyhodnocení vzorků. „Hledáme v ČR i cizině někoho, kdo by nám pomohl nejenom získaná data rozklíčovat, ale i případně stanovit léčbu otrávených ptáků. Pokud tedy nějaká vůbec existuje,“ uzavřel Makoň.