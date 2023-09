V Sušici na Klatovsku nechvalně proslul mlácením lidí i další trestnou činností. Agresora a narkomana Petra Fajnora ale od minulého pátku znají lidé po celém světě. Minimálně tedy ti, kteří jsou předplatiteli Netflixu.

Odsouzení Radek Záhoř, Marcel Surmaj a Nikolaj Badriašvili zdraví přímo z cely čtenáře Deníku. | Video: Deník/Milan Kilián

Právě Petr Fajnor byl totiž průvodcem novináře Raphaela Rowea, který se nechal na týden zavřít do věznice na plzeňských Borech, aby zde natočil jeden z dílů nové řady populárního seriálu Nejdrsnější věznice světa.

Ústředním tématem dílu byly drogy, jak napovídá i název Pervitinové vězení. Novinář strávil svůj pobyt na oddílu 7/3, kde se vybraní vězni léčí ze závislosti na omamných a psychotropních látkách.

Pervitinové vězení. Netflix v populárním seriálu představuje českou věznici Bory

Fajnora čtenáři Deníku dobře znají, poprvé jsme o něm psali už v roce 2011, kdy coby čtrnáctiletý školák ukradl mámě auto a ujel s ním neznámo kam. Najít se ho policistům podařilo až po dvou dnech. Soudně trestán byl opakovaně, už jako mladistvý hned třikrát.

Petr Fajnor u Okresního soudu v KlatovechZdroj: Deník/Milan Kilián

Ostatně sám v dokumentu přiznal, že byl do 18 let v pasťáku. „Pak jsem byl rok a půl venku a pak mě zavřeli na dva a půl roku, frajerovi jsem zpřerážel nohy,“ řekl Roweovi a přiznal se i k tomu, že byl závislý na pervitinu.

Ve vězení našel cestu k bohu

Po propuštění se oženil, jenže pak se za mříže zase záhy vrátil. V únoru 2021 ho klatovský soud poslal do vězení na 41 měsíců. Kromě krádeží, ničení majetku a řízení pod vlivem alkoholu šlo především o napadení pěti lidí, do kterých kopal a bil je pěstí do různých částí těla.

V seriálu Nejdrsnější věznice světa mladík s vytetovanou kobrou na krku dle svých slov našel k cestu k Bohu, Rowea tam vzal na nedělní bohoslužbu.

Nejen drogy. Češi sedí v cizině za vraždy, útoky na ženy i kupčení se zbraněmi

Čtenářům Deníku je známý i další Roweův spolubydlící Jakub Halász. Psali jsme o něm, když byl odsouzen domažlickým soudem spolu se svými příbuznými a známým za distribuci drog.

A pěkný ptáček je i poslední z trojlístku, jenž se britského novináře na Borech ujal, Marek Čechura. Mladík, odsouzený mimo jiné za znásilnění, se nechvalně proslavil tím, že přímo v soudní síni dal pěstí svědkovi, s nímž byl konfrontován. Plzeňský městský soud mu za to prodloužil pobyt za mřížemi.

Pervitin jako součást české kultury

Seriál lze sledovat už od roku 2016. Spolu s novou řadou již vzniklo celkem 27 dílů, během nichž tvůrci navštívili vybrané věznice po celém světě. Tvůrci se vždy zaměří na konkrétní téma, v Čechách to byl pervitin.

To, že je to tu fenomén, přiznal filmařům i jeden z vězňů. „Jsme Češi, perník je naše kultura,“ prohlásil před kamerou.