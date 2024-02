Takový hukot, jako když vězni spatřili moderátorku Terezu Pergnerovou, káznice v Plzni dlouho nezažila. Blondýna, kterou proslavila zejména hitparáda Eso, se v největší české věznici neocitla v neděli odpoledne náhodou. Je tváří projektu WPA Prison Tour, jehož cílem je upozornit na problémy českého vězeňství a pomoci při boji s recidivou.

Za nápadem stojí hudební skupina Highland, která postupně vystoupí v pěti nápravných zařízeních v republice, a předseda podvýboru pro vězeňství Poslanecké sněmovny ČR Petr Sadovský.

„Myslíme si, že téma vězeňství je u nás poměrně opomíjené a je potřeba o něm mluvit. Jsme navíc přesvědčeni, že každý si zaslouží druhou šanci, a pak už je na něm, zda ji využije,“ vysvětlil smysl projektu Eduard Rovenský z formace Highland, která vznikla v roce 2022 a jejíž dosud nejznámější skladbou je Proč. „Cílem tohoto turné po věznicích je upozornit na rostoucí kriminalitu ve společnosti, dlouhodobé podfinancování a problémy s návratem odsouzených do běžného života,“ dodal Rovenský.

S tím souhlasí i poslanec Sadovský, který nad WPA Prison Tour převzal záštitu. „Jsem předseda podvýboru pro vězeňství už šest let. Po věznicích jezdím a vím, co to obnáší, když jsou zde zavření. Chtěli jsme udělat něco, aby věděli, že se na ně venku nezapomíná. Třeba to napomůže k tomu, že recidiva klesne. I kdyby to byl jeden jediný člověk, bude to přínosem,“ myslí si Sadovský.

Na dvou z pěti zastávek (po Plzni akce zavítá do věznic v Rapoticích, Světlé nad Sázavou, Drahonicích a Rýnovicích) doprovodí Highland coby host i moderátorka Tereza Pergnerová. „Protože se o tuto problematiku dlouhodobě zajímám, tak jsem se víceméně vnutila, protože není nic důležitějšího, než poznat tyto věci v reálu. Přijela jsem spíše jako obdivovatelka kluků, obdivovatelka toho, co dělají, jak propojují ten venkovní a vnitřní svět, a zároveň chystám projekt, který by mohl pomoci lepšímu návratu vězňů do života,“ vysvětlila svoji přítomnost Pergnerová, která Deníku přiznala, že by ji bavila práce ve Vězeňské službě ČR, ale nemá odpovídající vzdělání. V improvizovaném koncertním sále v podzemí věznice ji vítal bouřlivý potlesk. Přítomní vězni si užili nejen povídání s ní, ale i následný koncert. S kapelou si i zazpívali.

Není divu, dostat se na akci nebylo vůbec jednoduché. Z více než dvanácti set vězňů, kteří na Borech aktuálně pobývají, chtělo jít zhruba čtyři sta, dostalo se ale jen na vyvolených šest desítek. „Řešíme to formou odměny, aby to byla pro vězně i motivace, aby věděli, že když se něco takového koná, tak ti dobří se sem mohou dostat,“ vysvětlil ředitel věznice Drahomír Červinka.

Také přiznal, že zařízení je přeplněné, že je v něm aktuálně víc vězňů, než je kapacita. To by se ale podle Sadovského mělo zlepšit, a to celorepublikově. „Nyní máme v ČR 20 tisíc vězňů, což společnost značně zatěžuje. Čekáme proto na novelu trestního zákoníku, kdy se nám sníží přeplněnost věznic. Bude možnost udělování více alternativních trestů, jako jsou náramky, podmínky a podobně. Vezměte si, že je tu třeba někdo odsouzený na rok za banální nehodu. Rozpadne se mu rodina, práce, sociální vazba, a pak je tu sedmdesátiprocentní recidiva, protože ten systém je svým způsobem semele,“ konstatoval poslanec.