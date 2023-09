V plzeňské zoologické zahradě byl ve čtvrtek 7. září slavnostně otevřený modernizovaný venkovní výběh pro šimpanze.

V plzeňské zoo byl slavnostně otevřený modernizovaný výběh šimpanzů | Video: Deník/Šimon Bukovjan

Jeho úpravu si vyžádaly současná pravidla pro chov lidoopů, největší úpravou je prohloubení a rozšíření oddělovacího vodního příkopu, doprovodný elektrický ohradník zůstal pouze na okraji tohoto příkopu, aby pohled návštěvníka byl co nejméně rušený.

„Přibyly i nové kmeny a také lana, která poskytli hasiči z Chotěšova, aby se šimpanzi dostali do pohybu nad zemí. Zeď ohraničující výběh ze severu získala novou uměleckou malbu, připomínající prostředí afrického pralesa. Použita byla i moderní forma elektrického ohradníku v podobě lián. Jako další bezpečnostní prvek přibyla záchytná síť do vody včetně kotevních prvků a napínacích lan,“ popsal změny tiskový mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba.

VIDEO: Mládě šimpanze v ostravské zoo se má k světu. Péče matky je dojemná

Venkovní přírodní výběh pro šimpanze učenlivé nahradil v Plzni původní malé klece poprvé v roce 2000. Za 23 let prošel dílčími úpravami, teď byla dokončena ta největší. Stála 6,7 milionu korun bez DPH.

Tlupa šimpanzů v Plzni je tvořena momentálně čtyřmi dospělými samicemi, samcem a tří a půlroční samicí Cailou, která je druhým odchovem v Plzni. „Trojice šimpanzů patří k extrémně ohroženému poddruhu šimpanz čego. Těch je v Evropě pouze 26 ve dvanácti zoo, celosvětově je celkem v lidské péči 44 jedinců,“ poznamenal Vobruba k plzeňskému chovu.

Konec roku přinese další mládě

Chov v zoologických zahradách podle něj odráží odborné poznatky o životě a potřebách šimpanzů a trendem je nyní přítomnost více samců v tlupách. „Proto i do plzeňské zoo letos na podzim dorazí z Portugalska nový, desetiletý samec a po patřičné adaptaci bude spojen s místní skupinou. Navíc koncem roku je očekáváno narození mláděte,“ dodal mluvčí.

V Plzni jsou šimpanzi chováni od zimy 1964; do roku 2000 šlo vždy jen o pár a jediné mládě z přelomu 70. a 80. let nebylo odchováno do dospělosti. Od roku 2000 byla stavěna skupina, která měla dosud nejvíce členů – osm - na jaře roku 2004. První odchov se podařil v roce 2003 a samice Bamia teď oslaví své dvacáté narozeniny v zoo ve Francii.