Nečekaně byl zatčen a poté odsouzen k dvanácti letům těžkého žaláře za velezradu. Důvod? Nechal ve svém bytě přespat dva kolegy, kteří se chystali k útěku na Západ. Psal se rok 1950.

„Táta strávil deset let v jáchymovských uranových dolech,“ říká Anna Chytková, která za svého otce, malíře, scénografa, kostýmního výtvarníka a restaurátora Bedřicha Bartáka (27. 9. 1924 – 20. 3. 1991) společně se svým manželem převzala v neděli večer v pražském Divadle na Vinohradech cenu Rytíř české kultury in memoriam. Ocenění uděluje za celoživotní umělecké a občanské postoje Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s mezinárodním projektem proti totalitě Mene Tekel. „Cenu jsme přebírali z rukou ministra kultury a měli jsme opravdu radost, byl to moc hezký večer,“ hodnotí slavnostní akt Chytková.

Vězení opustil její otec po prezidentské amnestii v roce 1960. Složitě se vracel přes místa pomocného aranžéra, písmomalíře a reklamního výtvarníka ke své práci. „O tom, co prožil, příliš nemluvil. A pokud se přece jen zmínil, tak bez hořkosti, s humorným nadhledem. Myslím, že mu celý život pomáhala schopnost ze všech trablů se vymalovat. Proto kreslil i v kriminále,“ vysvětluje jeho dcera. Až po částečné rehabilitaci v roce 1974 mohl Bedřich Barták navázat na své někdejší začátky v plzeňském divadle, kde se v následujících letech jako scénograf a kostýmní výtvarník podílel na 175 inscenacích.

„Na Béďu, jak jsme mu říkali, vzpomínám s velikou úctou nejen jako na vynikajícího výtvarníka, ale také jako na vzácného a milého člověka. Když se v roce 1986 po rekonstrukci slavnostně otevíralo Velké divadlo, oblékl mne do detailů přesné repliky plzeňského kroje jako Mařenku do Prodané nevěsty a jako Krasavu do Libuše. Návrh kostýmu Krasavy mi na památku věnoval, a tak se mohu každý den těšit pohledem na jeho dílo,“ vzpomíná emeritní sólistka opery Lilka Ročáková.

Plzeňanům připomnělo významného rodáka, jenž byl synem legendárního dirigenta a šéfa opery Antonína Bartáka, v minulých letech několik výstav. Zatím poslední se uskutečnila na přelomu let 2017-2018 ve foyer Malé scény Nového divadla pod názvem Útěky z nesvobody.

Kdo byl oceněn

Titul Rytíř české kultury: spisovatel František Šedivý, dirigent Libor Pešek, dramatik Karol Sidon, vrchní zemský rabín In memoriam: historik Zdeněk Kalista, scénograf Bedřich Barták, zpěvák Karel Kryl

Titul Dáma české kultury: spisovatelka a pamětnice holokaustu Erika Bezdíčková, spisovatelka Helena Havlíčková

In memoriam: výtvarnice Květa a Jitka Válovy