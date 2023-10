„V České republice máme mnoho druhů hub chráněných zákonem, například hřib královský nebo muchomůrka císařka, které bychom měli umět rozpoznat. Ale je jich mnohem víc. Lze tu najít například lanýže letního, slizečku chlupatou nebo holubinku rašelinnou. A pokud by se někdo dostal do oblasti Boubína, tak i ucháčovce šumavského,“ vysvětluje mykolog Zdeněk Hájek.

