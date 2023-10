Obyvatele Myslinky, malé obce na severu Plzeňska, zaskočila vražda, jejíž obětí se stal starosta. Ten byl totiž podle nich nekonfliktním člověkem, který pro život ve vesnici udělal mnohé.

„Je to hrůza. Pan starosta tu udělal kus práce a hlavně, je to táta od dětí,“ říká mladá žena, vedoucí za ruku malé dítě, a pak už nedokáže zadržet slzy. Stále se nedokáže vyrovnat s tím, že byl před několika dny surově zavražděn starosta jejich vesničky Myslinka na Plzeňsku, Přemysl Holmik, jehož tělo bylo nalezeno v ohořelém autě v lese na Tachovsku.

Mladá maminka není jediná, koho smrt starosty - a zároveň podnikatele ve stavebnictví - v obci, jež nemá ani tři sta obyvatel, silně zasáhla.

Na obecním úřadě v Myslince sice při pondělní dopolední návštěvě Deníku nevlaje černá vlajka, ale ponurá atmosféra je znát na každém kroku. Místním do řeči moc není, někteří jen koukají za okny a nechtějí vyjít ven, a ti, co promluví, nechtějí uvést své jméno. Ale všichni se shodují na jednom: „je to šok, nechápeme, proč někdo tak oblíbeného člověka zavraždil, a ještě způsobem jako z devadesátých let“.

„Je to tu poslední dobou hrozné, napřed tu otrávili několik psů a teď vražda starosty. Pro tak malou obec je toho už moc. Je to šokující,“ říká starší muž, jdoucí po chodníku nedaleko obecního úřadu. Dodává, že starosta Holmik se snažil udělat pro obec víc, než všichni před ním. Staral se třeba o to, aby do obce zajížděly autobusy a lidé mohli jezdit do práce.

Oblíbený starosta

„Znali jsme ho tu všichni. Není to místní rodák, ale bydlel tu už dlouho, nějakých patnáct let, postavil si pěkný dům pod lesem. Jako starosta byl oblíbený. Za něj se začaly dělat třeba akce pro dospělé i pro děti, které tu dříve nebývaly. Myslím, že tady ze vsi nikdo nezapomene na dětský den, který uspořádal. Byl na něm tehdy Patrik Hezucký a přišlo na něj snad sedm set lidí,“ vzpomíná mladý muž, jehož Deník zastihl při opravování auta.

Malou obec Myslinka na Plzeňsku šokovala vražda tamního starostyZdroj: Deník/Milan Kilián

„Nevím, jak si tu vraždu vysvětlit, nevypadal, že by měl s někým problémy. Byl to nekonfliktní člověk. I když byl úspěšný a bohatý, chodil mezi nás obyčejné lidi, dal si s námi v klubovně pivko… Na nic si nehrál, nedával najevo, že má peníze,“ kroutí hlavou a dodává, že Holmik měl hezký vztah k dětem, nechával je sportovat na svých pozemcích.

„Ať si lidé vyřizují účty, jak chtějí, ale tohle by se dít nemělo,“ stýská si mladá maminka, která se se starostou také znala osobně. Dodává, že stavebnictví je nepochybně tvrdý byznys, ale že nevěří tomu, že by se oblíbený starosta jakkoli angažoval v nějakých mafiánských praktikách. „Myslím si, že šlo o peníze a druhá strana to vyřešila takto,“ uzavírá.

Vůbec do řeči není jedné ze sousedek zavražděného. „Nezlobte se, nemám k tomu co říct,“ vysvětluje žena oděná celá v černém a pak už jen podotkne, že to byl hodný člověk, a rychle se loučí. To, že byl Holmik ve vsi oblíbený, potvrzuje ještě několik dalších obyvatel. Deník v obci narazil pouze na dva lidi, které událost nezasáhla, staršího muže se ženou, evidentně ze sociálně slabých vrstev. „Koho zabili? Starostu? Toho neznáme,“ reagoval na otázky muž.

Šlo o vraždu, potvrdila policie

Tělo starosty Holmika bylo nalezeno ve středu 4. října v lese mezi Benešovicemi a Milíkovem na Tachovsku v autě, které někdo zapálil. Když dorazili na místo přivolaní hasiči, byl už vůz shořelý.

„Při našem příjezdu hořela pouze hrabanka v okruhu cca deseti metrů,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar s tím, že více se vyjádřit nemůže.

Policie dlouho mlčela, až v pondělí dopoledne potvrdila, že podnikatel zemřel rukou vraha. „Na základě výsledků soudní pitvy, dosud provedených expertiz a zjištěných skutkových okolností prověřujeme tento případ pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Ve věci nadále probíhají úkony trestního řízení,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová s tím, že více nyní nelze sdělit, nechtěla komentovat ani to, jak starosta zemřel.

V médiích se objevily informace, že starosta byl zastřelen a pak byl vůz zapálen, ale podle informací Deníku se vše mohlo odehrát jinak a příčinou smrti nemusela být střelná zbraň.

Jak bude nyní fungovat obec Myslinka, není známo. Deníku se sice podařilo telefonicky spojit s místostarostou Martinem Hajšmanem, ale ten se nechtěl vyjadřovat.