Co bylo na rekonstrukci chrámu sv. Bartoloměje nejnáročnější?

Rekonstrukce byla zcela mimořádná a měla obrovský rozsah. Pracovalo na ní velké množství lidí, z nichž každý chtěl prosadit svůj zájem a předvést jen to nejlepší, co umí. Oprava se skládala ze stavební a restaurátorské části. Každá z nich měla svou logiku a složité bylo to zkoordinovat tak, aby se obě složky navzájem nepletly. Po technické stránce byl největší problém s klenbami, které byly ve špatném stavu. Zjistili jsme, že některá žebra kleneb byla dokonce prostřílená Němci 6. května 1945. Část střel rovněž poškodila malby v presbytáři, kvůli tomu jsme museli kus kleneb přezdívat. Určitě to byla nejnáročnější rekonstrukce, na které jsem kdy pracoval.

Bylo něco, co vás na opravě chrámu překvapilo?

Když jsme zesilovali kůr (vyvýšený prostor pro varhany či sbor v zadní části chrámové lodi, pozn. autora), tak jsme sundali podlahu a pod její úrovní jsme objevili monumentální renesanční malby. Narazili jsme také na poprseň (zdivo mezi podlahou a spodním okrajem okna, pozn. autora) renesančního kůru asi z roku 1580, jehož horní část byla ubourána. To, co bylo pod novou podlahou kůru, jsme tam tedy nechali. Byl to velice zajímavý objev, který nám ukázal, jak byl v období renesance chrám vyzdobený.

Pracoval jste také na opravě severozápadního křídla chotěšovského kláštera…

Byla to rekonstrukce za 70 milionů korun, která už je hotová. Opravovali jsme celé přízemí křídla, částečně první patro, fasády a fresky v kapitulní síni. Upravovali jsme také prostor před křídlem, kde byla obnovená zahrada. Renovoval se odvodňovací systém. Klášter byl zdevastovaný od armády, která tam za komunismu sídlila.

Co tam armáda způsobila?

Největší potíže byly právě s odvodňovacími štolami, do kterých vojáci celou dobu pilně házeli vše, co nepotřebovali, jako například popel z kotle. Mládežnický spolek Chotěšovská vlna tam odsud veškerý odpad vybíral. V šachtách tam místy byly až dvoumetrové vrstvy.

Mluvil jste o lapidáriu. Už jsou v něm umístěné nějaké sochy?

Zatím je tam sedm soch. Naráželi jsme na problém s jejich vlastníky. Sochy měly totiž třeba v boudě na dvoře a nechtěli je do lapidária dát. Báli se, že by o ně přišli, což jsou liché obavy. Sochy jsou v lapidáriu umístěné na základě smlouvy o vypůjčení. Pokud by tedy jejich majitelé došli k závěru, že se o ně dokáží postarat, bez potíží by jim byly vráceny.

Dokončil jste také dostavbu východního ambitu v Mariánské Týnici. Projekt ovšem vyvolal mezi odborníky rozruch. Proč si myslíte, že má dostavba smysl?

Jsme zvyklí na to, že u památek rekonstruujeme třeba kliky, okna, střechu. Jenže každá památka má nějaký smysl. Konkrétně Santiniho stavby mají velice silnou ideu. Santini totiž postupoval v souladu s tzv. posvátnou geometrií, kdy nejprve vytvářel schémata s hlubokým matematickým a geometrickým smyslem a podle něj stavěl. My jsme tedy po 300 letech dostavěli jeho myšlenku a ukázalo se, co jsme na začátku stavby netušili. Domnívali jsme se totiž, že čelo stavby je proboštství a prostor za kostelem jsme brali jako zadní dvorek. Když jsme ale dostavěli schody do kostela, najednou se nám celý areál obrátil. Zjistili jsme, že kostel je tím stěžejním bodem. Když stál pouze jeden ambit, měl kostel jen jednu pomyslnou ruku, najednou má ruce dvě, které na člověka dynamicky vyjíždí, a představuje náruč. A to je právě ta hodnota. Někteří lidé jsou stoupenci čisté obnovy památek a nebyli spokojeni. Já jsem přesvědčený o tom, že památky nemůžeme jen chránit, ale musíme do nich také vnášet život.

Byla dostavba komplikovaná?

Ambit nebyl dostavěn proto, že na východní straně se nacházelo gotické proboštství a hřbitov. My jsme se tam tak pohybovali na těchto archeologických zbytcích a nesměli jsme porušit ten horizont. Nakonec jsme proto pod zemí postavili sloupový systém, kde jsme se na vhodném místě opřeli, vytvořil se rám a teprve na tom se ambit postavil.