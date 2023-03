Po Baťově kanálu až do Kroměříže. Pomůže průplav i nové přístaviště

Lodí po Baťově kanálu až do Kroměříže? Za pár let se to může stát realitou. Umožnit to má stavba plavební komory v Bělově a také chystaný rekreační přístav v Kroměříži. Baťův kanál by se tak prodloužil a získal na atraktivitě.

Vizualizace plánovaného přístaviště v Kroměříži. | Foto: Ředitelství vodních cest ČR