Věřte, že to není apríl, vždyť je srpen. Jedná se totiž o zvířecí miláčky paní Anity Moravec Gard, vnučky čáslavského rodáka generála Františka Moravce. Paní Anita nám při jedné z častých návštěv Česka záhadu těchto zvláštních jmen objasnila: „Když jsem kdysi dávno vybírala jména pro moje pejsky, chtěla jsem, aby se jmenovali česky. Já už česky neumím, tak jsem se zeptala maminky na dvě česká slova. A mamka řekla - Párek a Zelí. A pak jsem se zeptala na třetí, pro kočku. A maminka řekla Pivo. Škoda, že už kočku Pivo nemám, měla jsem ji ráda.“ Paní Anita nám tehdy prozradila jméno pejska, kterého si teprve pořídí - Hořčice.

Tehdy jsme konstatovali, že bude zajímavé slyšet, jak toto těžké české slovo budou vyslovovat Američané. Dnes už to víme, nevyslovují. Není to v jejich silách. Párek a Zelí odešli do „psího nebe“ a paní Anita si skutečně pořídila štěňátko a pojmenovala ho Hořčice. A protože v anglicky mluvících zemích je toto jméno nevyslovitelné, dostalo přezdívku Pivko.

Zajímavou informaci nám sdělila Marta Šenkapounová, Anitina sestřenice: „Babička Anity Vlasta je z Plzně a v Plzni se narodila také Anity maminka Táňa. Je neuvěřitelná náhoda, že čuba, tedy máma Hořčice alias Pivka je také z Plzně. Jmenuje se Arwen a do USA ji přivezl chovatel, který je známý Anity. A proto mě ta přezdívka baví, protože Pivko k Plzni prostě patří!“ A aby vše bylo ještě provázanější, tak paní Marta doplnila další informaci: „Jo a otec Pivka je synovcem Zelí.“

„Letos mi udělaly radost dvě věci. Tou první bylo udělení čestného občanství města Čáslav mému dědečkovi in memoriam, které jsem převzala od starosty Vlastislava Málka. Je vidět, že nejen v jeho rodném městě si váží dědečkova podílu na atentátu na Reinharda Heydricha,“ podělila se o svou radost vnučka čáslavského generála. A jaká je ta druhá? Tak na to odpověděla jednoznačně: „Radost mi dělá moje nové štěňátko s hrdým jménem Hořčice of Black Dog Farm, alias Pivko!“