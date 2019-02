Důsledky úterního důlního otřesu v měděném dolu u polské Vratislavi pocítili lidé až v Libereckém kraji.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: Geofyzikální ústav Praha

Pohyb vody ve sklenici na stole, lehké zhoupnutí podlahy nebo židle, dojem, že se vám na chvíli zamotala hlava. Podobné pocity popisovali lidé od Harrachova přes Liberec a Stráž nad Nisou až po Frýdlantský výběžek. Příčinou byl důlní otřes v Lubinu.



„U nás jsme to pocítili a nebylo to vůbec příjemné,“ zareagovala na zprávy o důlním otřesu v Polsku Michaela Čápová z Nového Města pod Smrkem. V Harrachově dokonce cinkala skleněná ozdoba v okně jednoho z domů. Důsledky otřesu zaznamenali i lidé na Děčínsku. „Včera odpoledne se chvíli houpal věžák. Bylo to příšerné,“ popsala Majka Lišáková Buňatová z děčínské čtvrti Staré Město.



A rozhodně nešlo o žádné výmysly. Otřesy zaznamenaly i seismologické stanice. Důlní otřes způsobil zemětřesení, které dosáhlo síly 4,8 stupně Richterovy škály. Podle Jana Zedníka ze seismologické služby Geofyzikálního ústavu Akademie věd šlo o jeden z nejsilnějších záchvěvů za posledních deset let. „Otřesy jsou v polském Lubinu poměrně časté, většinou ale dosahují jen kolem tří stupňů,“ zmínil odborník.

Podle turnovského geologa Jana Bubala jsou účinky závislé na intenzitě otřesu, vzdálenosti a na podloží. Pokud je dům na skále, pocítí jeho obyvatelé otřesy méně, než když stojí na štěrkopískovém podloží. Důl je od Liberce vzdálen vzdušnou čarou zhruba 100 kilometrů.

Podle Jana Zedníka ze seismologické služby jsou dopady otřesu závislé také na hloubce, v jaké se výbuch či otřes odehrají. Čím je to hlouběji, tím dál se vlny nesou a důsledky jsou těžší. Jako příklad uvedl zemětřesení v Bolívii, které se odehrálo v hloubce 700 kilometrů. „Důsledky tehdy lidé pocítili až v New Yorku. Kdyby to bylo v hloubce 30 kilometrů, zaznamenali by to maximálně v sousední zemi,“ poznamenal.



Důl na měď Rudna v Lubinu je povrchový, nachází se v hloubce necelého kilometru. K důlním otřesům tam dochází poměrně často. Ten poslední zaznamenali seismologové loni v březnu, otřesy tehdy dosáhly 2,7 stupně Richterovy škály. „Těžba vyvolává umělé zemětřesení stejně jako důlní otřesy na Ostravsku. Tam je to ale poměrně vzácné, zatímco v Lubinu je to třeba i jednou za týden,“ uvedl seismolog.

Otřesy cítí nejčastěji v Harrachově, který je Lubinu nejblíže. Nejbližší stanicí, kde se údaje měří, je observatoř v Panské Vsi nedaleko Dubé na Českolipsku.

K mohutnému důlnímu otřesu došlo v úterý mezi jednou a druhou hodinou odpolední. Po silném otřesu v hloubce 770 metrů bylo původně pohřešováno 14 horníků. Sedm lidí skončilo se zraněním v nemocnici, jeden se ještě včera pohřešoval.

Při podobném otřesu v roce 2016 tam zahynulo osm horníků.