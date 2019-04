Kolem 150 rozzlobených občanů demonstrovalo v sobotu ve Dvorcích před domem, který obývají Romové. Díky přítomnosti Policie ČR zůstalo jen u verbálních výpadů, ale celkově se protesty obešly bez dalších zranění nebo vážných incidentů.

„Policisté prověřují násilné jednání ze dne 4. dubna v obci Dvorce, při kterém došlo k jednomu zranění osoby. Policisté zadrželi prozatím tři podezřelé osoby a provádí výslechy zúčastněných osob a další procesní úkony. V obci dělají policisté maximum pro uklidnění situace a zjišťují veškeré okolnosti a skutečnosti celé události,“ informovala policejní mluvčí Pavla Jiroušková v pátek.

Mohl to být jen další sousedský konflikt, ale brzy se rozkřiklo, že zadržení muži jsou Romové, kteří na zraněného zaútočili v přesile.



Přítelkyně zraněného muže, který skončil v nemocnici, vyzvala prostřednictvím sociálních sítí k protestu.

„Chtěl bych naše občany ujistit, že Policie ČR na tomto případu intenzivně pracuje, a v rámci vyšetřování úzce na objasnění tohoto politováníhodného incidentu spolupracujeme,“ snažil se zklidňovat situaci svým oficiálním prohlášením starosta Dvorců Jan Božovský.

Když se v sobotu ve Dvorcích zformovala skupina asi 150 demonstrantů před domem, který obývají Romové, policisté je drželi v bezpečné vzdálenosti a zklidňovali emoce. Pořádek ve Dvorcích zajišťovalo čtyřicet policistů z Územního odboru Policie ČR Bruntál a také posily z krajského ředitelství a speciální pořádkové jednotky.

Dvorečtí Romové asi dvouhodinový protest před svým domem vysílali prostřednictvím Facebooku.

Podle jejich verze čtvrteční konflikt vyprovokoval zraněný muž rasistickými nadávkami. Následovala hádka, při které došlo i na kamení a kusy dřeva. Muž měl svá zranění utrpět při potyčce, ve které se proti němu postavili členové jedné rodiny: otec se dvěma syny.

Podle verze demonstrantů muž s kamarádem dělal jarní zahradnické práce, když kolem jelo auto s romskou posádkou. Vyzval je, ať odjedou, ale z auta mu vyhrožovali, že si ho najdou. Když na místo dorazili další Romové, vzal si větev na svou obranu.

Přečtěte si, jak o incidentu informuje server Romea.cz:

Romové z obklíčeného domu celý protest téměř dvě hodiny vysílali živě na sociální síť Facebook. Podle nich policie hlídá dům od čtvrtečního incidentu i v noci. Během vysílání jeden z Romů, který byl policií zadržen na 48 hodin, popsal celý incident jinak než uvádí přítelkyně zraněného muže.

"Syn šel z dětmi ven. Vyšel ven bílý gádžo a začal mu nadávat do cikánů. Vzal pak kamení a začal je házet na auto, kde byly malé děti. Velké kameny házel do auta. Syn mu řekl ať přestane a proč to dělá, že se mohou domluvit jako sousedi. Syn pak odvedl domů děti a šel zpátky ven na dvůr. Gádžo mu pořád nadával. Vzal si velký hranol a říkal: 'Pojďte, pojďte.' Syn si vzal větev a šel za ním. On byl před svojí zahradou. Chtěl syna praštit, ale on mu uhnul a pak ho bouchnul tou větví do nohy. Ten gádžo spadl na zeď. Šel jsem k němu a chtěl jsem ho zvednout a říkal jsem synovi ať na to ser… Nemohl jsem ho zvednout protože to byl velký chlap, má přes dva metry a 140 kilo snad. Nemohl jsem ho zvednout, řekl jsem synovi ať mi pomůže. Zvedli jsme ho a říkali jsme mu, že se dalo vše normálně domluvit, vždyť jsme sousedé a máme si pomáhat. A on říkal 'však jo'. Pak přišla policie a řekla, že jsem ho já zbil, sny ho zbil a další syn ho zbil," uvedl v živém vysílání jeden z Romů z obce Dvorce.