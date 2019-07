Organizátoři tábora i lidé z okolních vesnic se nehodlají vzdát a rozhodli se v táborech i nadále pokračovat. Hned večer po požáru vydal prohlášení a výzvu s pomocí radní města Rožmitál pod Třemšínem Aleš Haluska. V ní prosil místní obyvatele, rybáře i lidi z okolních vesnic o pomoc při brigádě 5. července.

K tomu Aleš Haluska uvedl: "Jako radní města jsem inicioval výzvu na pomoc skautům, protože to, co se stalo, je veliké neštěstí. Sám mám mezi nimi spoustu přátel. Hlavně to vnímám jako vedoucí mládeže, který také pracuje s dětmi, a proto jsem neváhal ani chvilku. Rád bych poděkoval všem hasičům a účastníkům, kteří bojovali s ohněm ze všech sil, a obci Hvožďany v čele se starostkou Markétou Balkovou za pohotové zajištění občerstvení hasičům, převoz a poskytnutí zázemí dětem z tábora, kterým se zaplať bůh nic nestalo."

Výzva radního měla pozitivní ohlas. Na brigádu dorazilo padesát dobrovolníků z okolí. Byla zde vidět i cítit soudržnost lidí, ochota pomoci. Postavila se náhradní jídelna i kuchyň, umylo se a připravilo nádobí, uklízelo se kolem shořelé hájovny. Všichni si navzájem pomáhali. Bylo teplo a tak byl zajištěn dostatek tekutin i jídla pro ty, co přiložili ruku k dílu. Už v sobotu 6. července má dorazit 60 dětí z Plzeňského kraje, které tu mají trávit část prázdnin.

Výzva k pomoci vyvolala i spousty podnětů k finančním sbírkám. Mimo jiné se ve čtvrtek 4. července konalo letní kino v obci Věšín, na kterém místní lidé vyhlásili dobrovolnou sbírku. Další návrhy na sbírky a finanční pomoc přicházejí. Momentálně se chystá zřízení transparentního účtu, kam bude posléze možné zasílat dobrovolnou finanční pomoc.

Zatím je vyhořelá hájovna obehnána bezpečnostní páskou se zákazem vstupu. Čeká se na statika a likvidátora pojišťovny, kteří vynesou konečný verdikt. Lidé nepropadají zoufalství, a i když bude muset být třeba budova stržena, jsou odhodláni na podzim začít znovu a vše vybudovat od začátku. Postavit novou hájovnu, nové zázemí pro děti, které tak milují přírodu a rádi tam jezdí trávit volný čas.

Historie rožmitálského skautingu sahá až do roku 1911, kdy na jaře 1911 František Hofmaister otevřel v Rožmitále pod Třemšínem soukromý penzionát nazvaný Americká kolonie. Zde byli přijímáni hoši a dívky ve věku šesti let, české i jiné národnosti, připravující se na praktický život. Samotná zmínka o hájovně na Dědku se objevuje v roce 1944, kdy zde byla vybudována partyzánská základna.



Hájovna na Dědku je majetkem skautů, konají se zde spousty celoročních akcí, letní tábory nejen pro místní děti, ale i pro děti z jiných okresů.

AUTOR: Jaroslava Nassová