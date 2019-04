Panelák na sídlišti Kamenná v Chomutově stále čpí kouřem. Hořelo sice ve třetím patře, zápach spáleniny se ale natáhl i do stěn a nábytku obyvatel ve výše položených bytech, a tak mají okna dokořán. Do domu se delší dobu nevrátí rodina, která ohněm utrpěla nejvíc. Lidé se jí snaží pomoct tím, že uspořádali věcnou sbírku. Město navíc poskytne náhradní bydlení jí i rodině žijící o patro níže, protože ta má po zásahu byt promáčený vodou.

V bytě začalo hořet v sobotu 6. dubna odpoledne, když byla větší část šestičlenné rodiny doma. „Sestra seděla s dětmi a přítelem v obýváku a sledovali pohádku, když ucítili kouř. Jak zjistili, že jim hoří kuchyň, stihli tak akorát sbalit děti, psa a kočku a vyběhli ven,“ popsala příbuzná Anna Horčíková. „Doma nebyla jen naše maminka, protože byla na brigádě,“ dodala.

Ta po návratu zažila šok. „Maminka se nejdřív sesypala, myslela jsem, že ji budeme muset odvézt do nemocnice. Říkala: Na stará kolena jsem bezdomovec,“ přiblížila chvíle poté další z dcer Renata Rottenbergová. „Přišla o všechno a bála se, co teď bude,“ dodala. Rodina totiž žila v nájemním bytě a neměla pojištěné vybavení.

Dárci se předhánějí

To ale netušila, že její přátelé vyhlásí sbírku. Založili facebookové stránky Pomoc rodině po požáru, díky kterým dali dárci dohromady většinu potřebných věcí. „Ozývali se od první chvíle, vůbec jsme to nečekali. Díky nim máme oblečení a boty pro děti, hračky, cejchy, jedna paní věnovala nádobí a veškeré vybavení do kuchyně a daruje i nějaký nábytek, který jí zbyl po mamince,“ vyjmenovala s povděkem Rottenbergová. „Když jsme mamince a sestře řekli, jak jsou lidé ochotní a pomáhají, ulevilo se jim,“ dodala.

Hmotnou pomoc dárci vozí na adresu jedné ze sester v Údlicích nebo pro ni zajíždí sama širší rodina. Kromě tašek s oblečením pro děti, školními potřebami a povlečením je tam i pračka, slíbenou mají také skříň a další vybavení. „I dnes máme objet dost lidí, kteří nám chtějí něco darovat. Už dáváme stranou věci i pro rodinu, která je po požáru vytopená,“ poznamenala Horčíková. Podle obou sester chybí hlavně oblečení pro dospělé.

O náhradní bydlení se postará město. „Rodina, která vyhořela, získá byt 3+1 na Kadaňské, je z fondu městské společnosti Chomutovská bytová,“ uvedl náměstek primátora Milan Marc s tím, že stěhování je hned možné. „Pro druhou máme jednu až dvě garsonky v Merkuru. Víme sice, že lidé reagovali rychle a zorganizovali sbírku, přesto bychom se chtěli s rodinami ještě setkat a zjistit, zda nepotřebují další pomoc,“ poznamenal.

Důvod požáru je neznámý

Při sobotním požáru nebyl nikdo zraněn. Bezpečně se před dům dostali nejen obyvatelé nejvíce postiženého bytu, ale i lidé z vyšších pater, kteří museli probíhat černým oblakem dýmu. „Byla jsem doma a hlídala čtyřletého syna kamarádky, když jsem slyšela, jak děcka venku řvou Hoří!“ popsala Alice S. „Nevěřila jsem jim, když jsem ale vykoukla ze dveří a viděla kouř, museli jsme ven,“ dodala. Noc poté strávila u rodiny. Podobně to řešili i další obyvatelé, dům byl po zbytek dne bez elektřiny.

Požár mohla zavinit závada na elektroinstalaci, potvrzené to ale není. „Příčina požáru je předmětem dalšího šetření,“ uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová. „Předběžně je škoda vyčíslena na 1,5 milionu korun,“ dodala.