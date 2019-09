Sídliště na Horní Proseči je ve čtvrtek dopoledne vylidněné. Ne že by se tady jindy proháněly davy, ale teď tu bylo zcela mrtvo. Lidé se dozvěděli, že někde v lesích nad domy přebývá velká šelma.

„Dozvěděla jsem se to z telefonátu od své známé. Ještě že tak, jinak bych to nevěděla. Chtěla jsem dnes jít s dcerou na houby,“ ukazuje do lesa za domy žena ve středních letech. Schválně, ale opatrně se ráno vydala k hranici lesa. „Čekala jsem nějaké výstražné tabule, ale nikde nic nebylo, ani u cest směřujících do lesa,“ popsala.

U domu zcela na kraji lesa mění mladý muž žárovku v autě. „Vím, že tady něco pobíhá, ale víc nevím. Jezdili tady policisté s hlásičem, četl jsem to na internetu. Myslím, že by v podobných případech měli být lidé varováni nějak důrazněji,“ přiblížil. Strach ale prý nemá. „Prostě jen nepůjdeme do lesa, snad tu kočku chytí co nejdříve.“

Podobný pocit měla i další obyvatelka sídliště. „Bydlíme samozřejmě hned na úpatí prosečskeho lesa. Kdyby to nesdílela na Facebooku známá, víme kulové,“ popsala.

Jablonecký magistrát se po dohodě s policisty, myslivci a odborníky na kočkovité šelmy dohodl, že pátrací akci po velké kočce povedou z radnice. „Informace ale samozřejmě sbíráme i my. Hlídkující policisté jsou o situaci informováni a předávají informace dál. Pokud šelmu zahlédnete, volejte na linku 158, případně na linku městské policie Jablonec 156,“ sdělila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Informace o velké kočce na Prosečském hřebenu zaplavily sociální sítě. Lidé spekulují, zda se jedná dle prvotních informací o pumu nebo o mladého levharta. Dle vyjádření odborníků jde o nějakou zhruba roční exotickou kočkovitou šelmu, proto bezpečnostní složky důrazně varují, aby se k ní lidé nepřibližovali.

„V současné době po šelmě pátrají policisté společně s myslivci a jabloneckou městskou policií. Jelikož jde zřejmě o exotické zvíře, které požívá dle mezinárodní úmluvy ochrany, není možné ji odlovit, ale musí být odchycena,“ vysvětlil zástupce ředitele jablonecké městské policie Michal Švarc. Lidé v současné době rozhodně neměli vstupovat do lesů na Prosečském hřebenu. „Nedoporučujeme venčit zde psy, chodit na houby. Hlavně nedoporučujeme, aby si děti chodily do lesa hrát,“ varuje Švarc.

Pokud by snad někdo zvíře zahlédl, nejlepší je neprodleně zavolat na linku 156 nebo 158 a pohyb šelmy ohlásit, aby bezpečnostní složky mohly neprodleně konat. Pokud by se podařilo zvíře vyfotit, nechť foto autor odešle na e-mail operačního střediska MP v Jablonci nad Nisou mp156@mestojablonec.cz společně s několika informacemi: bližší popis zvířete – velikost, barva, kresba na srsti; chování zvířete – je agresívní, nebo naopak přítulné a směr pohybu zvířete.