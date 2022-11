„Nemyslím, že by byl Dolní Dvůr cíleně navštěvován jako filmové místo. Ale velká část návštěvníků o natáčení filmu v naší obci ví. K mému překvapení jsou to nejen pamětníci premiéry, ale i mladší lidé, kteří znají film z četných repríz. Většina z nich zná herecké obsazení dospělých rolí a umí citovat známé hlášky, které jsou nepochybně součástí našeho národního humoru. Ale jestli znají film doopravdy do všech detailů, to prověří až naše soutěž,“ říká starosta Dolního Dvora Martin Bělovský.