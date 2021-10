Navíc si oba zahráli ve výpravném divadelním přestavení ve Westernovém městečku v Boskovicích. On jako vedoucí tábora železničářů mistr Jones a jeho paní pak ztvárnila apačskou ženu. „Je to něco neuvěřitelného. Splněný sen, moc za něj děkuji,“ řekl Deníku Machálek.

Dodal, že jeho zálibu zažehla nedělní promítání v kině Morava v brněnském Králově Poli. V sedmdesátých letech je navštěvoval pravidelně se spolužáky.

„Pro mě jako kluka to bylo něco neuvěřitelného. Vinnetou a Old Shatterhand. Jiný svět. Dodnes si pamatuji, jak cinkaly sponky, když se rozhrnovalo promítací plátno. I později už jako dospělého mě vždy zamrazilo, když jsem slyšel hudbu z těchto filmů. Prostě to ve mně zůstalo,“ poznamenal sedmapadesátiletý muž.

Pracuje jako celník na letišti v brněnských Tuřanech, a právě jeho zaměstnání odstartovalo putování po filmových místech. V Praze se totiž na letišti náhodně setkal se slavným hercem Pierrem Bricem, který na plátně ztvárnil apačského náčelníka Vinnetoua.

„Měli jsme v Praze školení, když přistálo letadlo z Paříže. Kamarád říká, podívej támhle, to je snad Alain Delon? No, a on to byl Pierre Brice s manželkou Hellou. V bílém dlouhém kabátu si zrovna bral kufr z pásu. Utíkal jsem za ním se školním sešitem, co jsem měl na poznámky. Autogram i s propiskou mám dodnes zarámovaný na stěně,“ dodal Machálek.

Návrat do dětství

Toto setkání ho podle jeho slov naplno vrátilo do světa filmových mayovek. Se ženou si našli cestovní kancelář, která turisty vozí do lokalit, kde se tyto snímky natáčely. Několikrát jel i jako průvodce. Místa hledají také na vlastní pěst. Snaží se je pak co nejvěrněji zachytit a porovnat s filmovou scénou.

„Vzpomínám si na první cestu, když jsme přijížděli k filmové řece Rio Pecos. Měl jsem slzy v očích, byl to pro mě velmi silný zážitek. A návrat do dětství,“ řekl muž.

Většina lokalit se nachází na území Chorvatska. Ale také v sousedním Slovinsku. „Tam bych se chtěl jet podívat k městu Postojna. Natáčely se tam scény z filmu Vinnetou - Rudý gentleman. Jak se bídák Forrester snaží po provazovém žebříku uniknout z jeskyně. Vtipné je, že jak vylezl na povrch, tak byl vlastně už o několik set kilometrů dál. Další scéna se totiž už točila v Chorvatsku u Splitu, což samozřejmě divák díky střihu nepozná,“ dodal se smíchem Machálek.

Do Westernového městečka v Boskovicích letos přivezl z Chorvatska dvě misky červeně zbarvené zeminy. Přesně z míst, kde se natáčel snímek Vinnetou I. Jednalo se o lokality se scénami Rosewellu a pak ještě apačského puebla u filmové řeky Rio Pecos. Městečko Rosewell filmaři umístili nedaleko železniční tratě mezi městy Zadar a Knin. Rio Pecos je ve skutečnosti sedmdesát kilometrů dlouhá řeka Zrmanja, které protéká Zadarskou a Šibenicko-kninskou župou.