Bezpečnější místo, než bylo Moravské zemské muzeum v Brně, by lidé ve čtvrtek dopoledne v Brně jen těžko hledali. Ze zabezpečených depozitářů se totiž na cestu vydaly čtyři mimořádně vzácné archeologické artefakty. Odborníci je převáželi do Uherského Hradiště na výstavu.

Vzhledem k tomu, že jde o velmi vzácné exponáty, na celý převoz dohlížela ozbrojená policejní eskorta. „Předměty jsme zapůjčili Slováckému muzeu na výstavu Umění pravěku. Pravěk umění, která potrvá do dvaadvacátého září," uvedla mluvčí brněnského Moravského zemského muzea Barbora Javorová.

Ozbrojenci při převozu doprovázeli třeba Venuši z Hlubokých Mašůvek na Znojemsku. „Ženská figurální plastika pochází ze staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou. Měří sedmadvacet centimetrů a stará je zhruba šest tisíc let," zmínila Javorová.

Na východ Moravy cestoval také třeba Pěstní klín z jeskyně Kůlny v Moravském krasu, starý padesát tisíc let. „Dokládá estetické cítění neandrtálců, které se projevovalo například výběrem zvláštních surovin pro zhotovení nástrojů. Pod policejní ochranou se ocitla i soška sedící těhotné ženy z prstního článku mamuta z Předmostí u Přerova-Skalky, stará třicet tisíc let, a dýka z koňské dolní čelisti, zdobená rytinami hlav tří koní, z jeskyně Pekárna v Moravském krasu, stará patnáct tisíc let," poznamenala Javorová.