Dívka je od narození hypoxická a má pohybové potíže. Přesná suma 107 800 korun jí umožní absolvovat rehabilitační program. „Je super, jak to vyšlo. Naštěstí úspěch akce neovlivnil déšť, kvůli kterému jsme to přesunuli ze soboty. Lidé i přesto přišli v hojném počtu, navíc se vybrala krásná částka,“ hodnotil jeden z iniciátorů a organizátorů sobotního utkání, hokejový útočník Roman Szturc.

Vedle něj se na trávníku účastníka ostravského městského přeboru proháněla řada známých jmen. Nechyběla nejčerstvější posila hokejových Vítkovic Roman Polák, dále pak ani Rostislav Olesz, bratři Šimon a Matěj Stránští, Patrik Zdráhal, Lukáš Klok, Ondrej Šedivý, či exligový fotbalista Martin Opic.

„Jsme moc rádi, že si kluci hokejisté udělali čas, a i když se to nepovedlo na první pokus, tedy v sobotu, nebyl pro ně problém to přeložit a takto pomoci. Myslím, že jde o nádhernou částku. Takovou jsem určitě nečekal,“ pochvaloval si sekretář domácího markvartovického klubu Václav Otisk.

Zajímavostí bylo, že střetnutí původně vyneslo 75 800 korun. Závěrečný příspěvek ve výši dvaceti tisíc však konečnou částku významně navýšil. „Možná jsme měli trochu obavy, kolik po posunutí přijde lidí, ale nic z toho se nesplnilo. Je vidět, že veřejnost na tyto akce slyší, takže věřím, že peníze holčičce pomohou,“ dodal Roman Szturc.

Pro hokejisty je to zároveň motivace k pokračování v příštích letech. „Tohle jsme dělali narychlo, snad během dvou týdnů, přesto se to podařilo. Dává nám to energii do budoucna,“ uzavřel Szturc.