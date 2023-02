Dopravu na Bruntálsku v sobotu ráno zkomplikovala sněhová bouře a vichřice, řada silnic je sjízdná pouze se sněhovými řetězy. Sněžení navíc snížilo dohlednost. V ostatních částech Moravskoslezského kraje je většina silnic sjízdná bez omezení, na řadě míst ale fouká silný i nárazový vítr, kvůli kterému už se stalo několik nehod. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Kvůli stromům popadaným na vedení evidoval ČEZ k osmé hodině ranní asi 70 tisíc domácností bez elektřiny, přes 130 poruch na vysokém napětí a další desítky poruch na napětí nízkém. Dalších přes 20 tisíc domácností je bez elektřiny na distribučním území, které spadá pod skupinu E.ON. Informovali o tom mluvčí obou energetických společností.

"Nejsložitější situace je nyní v Moravskoslezském kraji, zde evidujeme 27 poruch na vedení vysokého napětí a 15 tisíc domácností bez elektřiny, následně pak v kraji Středočeském, kde je 22 poruch na vedení vysokého napětí a 13 tisíc domácností bez elektřiny, a v kraji Královéhradeckém, kde pracujeme na opravě 26 poruch na vedení vysokého napětí a bez elektřiny je 12 tisíc domácností," uvedla mluvčí energetické společnosti ČEZ Soňa Holingerová. Tisíce domácností bez elektřiny evidují energetici také v Libereckém a Ústeckém kraji.

V Jeseníkách je například bez proudu také lyžařské středisko Karlov. Lidé, kteří sem chtěli zamířit, nebo již zamířili za zimními sporty, by měli cestu zrušit. Je málo pravděpodobné, že během soboty by byl provoz obnoven.

Silný vítr se nevyhnul ani Opavsku. V Budišově nad Budišovkou se v sobotu chystalo po deseti letech slavnostní otevření skiareálu v Horních Guntramovicích. Jenže od šesti hodin ráno tam nejde elektřina. Stojí vlek, pokladny, bufet. Pořadatelé zde chystali závody pro děti, které teď se svými rodiči čekají, zdali se náhodou nepodaří provoz obnovit.

Kvůli silnému větru zůstane uzavřena dnes i Zoo Ostrava - více zde.

Strom spadl například na silnice u Sedlišť na Frýdecko-Místecku, mezi Horním Benešovem a Lichnovem na Bruntálsku, kde do něj narazilo auto. Rovněž u Josefovic, části Klimkovic na Ostravsku, automobil narazil do spadlého stromu.

"Hasiči v souvislosti se silným větrem vyjížděli od sobotních 3 do 12 hodin celkem k 272 událostem. Nejvíce jich bylo v okrese Bruntál, téměř sedmdesát," komentoval situaci mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Lukáš Popp.

Přehled výjezdů po okresech (3 - 12 hodin, 4. února 2023):

Buntál 68

Frýdek-Místek 29,

Karviná 12

Nový Jičín 48

Opava 54

Ostrava 61

Srážky snižují dohlednost i na Opavsku, kde se kvůli větru tvoří sněhové jazyky. S opatrností by měli jezdit řidiči také v beskydské části kraje na Frýdecko-Místecku, silnice jsou tam většinou po chemickém ošetření mokré.

Sobotní zásah hasičů v Beskydech:

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je na Frýdecko-Místecku stále uzavřený úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy. Silnice proto bývá v zimě často uzavřená.

Podle meteorologů bude horách sněžení trvalejší. Teploty se budou pohybovat kolem nuly, ve vyšších polohách bude mrznout. Čerstvý severní vítr, zejména zpočátku místy s nárazy, bude k večeru zvolna slábnout.

Olomoucko

Na silnicích v Olomouckém kraji zůstával dnes ráno místy sníh, případně jsou po chemickém ošetření mokré. Při poklesu teplot mohou vozovky namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na některých místech regionu komplikují kvůli silnému větru provoz popadané stromy. Vyplývá to z aktuálních údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Bruntálsku zatím víc prší než sněží, ale sníh brzy přijde

Rozbředlý sníh je na silnicích především na Jesenicku a Šumpersku. Na vozovkách, které udržují silničáři inertním posypem, tedy nejčastěji kamennou drtí, leží od středních poloh uježděná vrstva sněhu. V horských oblastech se na vozovkách vlivem silného větru tvoří sněhové jazyky. Zbytky rozbředlého sněhu jsou místy i na silnicích na Olomoucku, kvůli sněžení a silnému větru tam silničáři varují před možným vznikem takzvané bílé tmy.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy se sněhovými přeháňkami. V Jeseníkách bude zataženo se sněžením. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia, na horách od minus devíti do minus pěti stupňů Celsia. Vát bude čerstvý vítr, zpočátku místy s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů v hodině, na horách ještě silnějšími. Odpoledne zeslábne. Od vyšších poloh se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Zpočátku se místy může objevit také náledí.