Neplatí to ovšem pro všechny zemědělce, v jiných oblastech republiky problémy s vláhou mít nemusí.

Ještě na konci zimy vypadaly porosty na polích ZOD Borovany v jižních Čechách nadějně. Průběh zimy byl mírný a poměrně dost bylo i vody. „Ale v březnu se to zlomilo,“ uvedl předseda představenstva Jan Kouba s tím, že březen, duben i květen už byly srážkově podprůměrné a deště navíc nepravidelné.

„V Borovanech naštěstí máme těžší půdy, ve spodním profilu voda byla,“ vysvětlil Kouba, co zemědělcům pomohlo. Řepku s hlubšími kořeny deficit srážek tolik nepostihl, vyrovnala se s ním dobře. Ale třeba ozimá pšenice byla oslabena a teď hůře čelí houbovým chorobám.

Navíc i obiloviny postihly silné jarní mrazy. „U řepky to byla část šešulí. Ozimý ječmen byl těsně před květem a klasy jsou teď zubaté,“ popsal Kouba následky. Řepka ale možná tak postižena na celkovém výnosu nebude, protože má velkou kompenzační schopnost a ztrátu ještě může srovnat. I jiné porosty mají naději, že se ještě vylepší. „Dnes napršelo 15 milimetrů,“ uvedl ve středu zemědělec s tím, že to možná zachránilo úrodu.

Celkem mají ozimou řepku v Borovanech na 250 hektarech, ozimou pšenici na 421 hektarech a třeba ozimý ječmen na 122 hektarech. „Úrodu čekáme průměrnou, ale záležet bude na počasí,“ dodal.

Jahody po zásahu mrazem. Ze spálených květů zbyl na listech jen rezavý prášekZdroj: Deník/Edwin Otta

Kdyby v červnu například přišla větší horka a sucha, sklizeň by to ještě mohlo hodně poznamenat. Už nyní je méně vláhy znát na pícninách - při první seči je na loukách méně zelené plochy. Výnos je oproti průměru zhruba dvoutřetinový.

Jahody nasadily druhé květy

Sadaři nebo pěstitelé jahod mají letos z velké části po úrodě. Bohužel ne proto, že by měli sklizeno. Před pár týdny na květy nebo malinké plody zaútočily mrazy a zlikvidovaly prakticky vše, čeho se dotkly. Třeba jahodníkové plantáže pokryl rezavý závoj ze zmrzlých květů, na stromech „odešlo“ i vznikající ovoce.

V Sadech svatého Prokopa na okraji Temelína nevědí, jestli budou jahody do volného prodeje. „Jak to bude, se uvidí za týden,“ sdělila vedoucí prodeje Lucie Stašková a zdůraznila, že za deset let pěstování obdobnou situaci nezažili.

„Jak jahody přišly o první květy, nasadily druhé, ale jsou to drobné plody, takové korálky. Uvidíme tenhle déšť, jestli se stane zázrak a ještě jim pomůže,“ dodala Stašková. Ale jestli zůstanou jahody malé, asi je letos sady vůbec nebudou prodávat a zpracují je sami v doplňkové výrobě.

Přitom lidé by měli velký zájem a už se ptají, kdy začne prodej.

Bez jablek, třešní i švestek

V sadech mráz prakticky zlikvidoval úrodu na stromech. „Není tam jablko, třešeň, není tam švestka,“ popsala situaci Stašková. Trochu odolaly jen hrušky. Bohužel pomrzly i malé plody, které už vznikaly v době mrazů. Pár dnů se zdálo, že na stromech vydrží, ale pak opadaly.

Úroda se naopak dá čekat od rajčat, cuket a dýní na poli. Letos k nim v Sadech svatého Prokopa přibudou i papriky, okurky nakládačky nebo možná melouny. První plody zeleniny očekávají za pár týdnů.