Na programu byla unikátní projekce první dílu hlavní osmidílné filmové ságy, bojová hra v centru města, kterou připravil skautský oddíl Sušený tresky, i následný program v kavárně Art Lover´s Café, která se nachází ve zrekonstruovaném hotelu U Modré hvězdy.

Podle Vítězslava Větrovce z kulturních zařízení města byly Počátky zřejmě nejmenším místem v galaxii, kde si milovníci ságy Star Wars sváteční den společně připomenuli. „Program jsme zorganizovali díky tomu, že jsme se tady sešli samí nadšenci. Já sám mám sci fi a pohádkové příběhy, které jsou s Hvězdnými válkami spojeny, rád a nebyl jsem sám. Pomohlo, že podobně zaměřeni jsou majitelé kavárny i nadšenci z Klubu deskových her, který tady v Počátkách působí,“ řekl k nápadu uspořádat v Počátkách oslavu Vítězslav Větrovec.

Při přípravě oslavy se počátečtí fanoušci Star Wars Day ani nesnažili inspirovat tam, kde ten den slaví už delší dobu. „Vycházeli jsme vysloveně z podmínek, které tady máme,“ dodal Vítězslav Větrovec.

Program zaujal několik desítek lidí. První z nich mířili už ve dvě hodiny odpoledne do počáteckého kina. Tam se promítal zmíněný první díl filmové ságy Star Wars Epizoda IV – Nová naděje. „Kvůli této projekci jsem oslovil přímo společnost Lucas film. Jednání s distributorem v Evropě bylo pak už docela jednoduché a licence na jediné promítání v kině v Počátkách nebyla ani nijak drahá. Pokud je mi známo, tak se tento díl promítal tady v České republice naposledy v devadesátých letech dvacátého století,“ poukázal na unikátní počin Vítězslav Větrovec.

Nové místo na mapě Star Wars Day

Skutečnost, že v Počátkách už osmým rokem působí Klub deskových her, který láká při svých akcích na stále kvalitnější hry, se pro uspořádání programu rovněž náramně hodila. „Vznikla zajímavá symbióza. Také já mám Star Wars rád, na toto téma vznikla vedle filmů a seriálů postupně řada her, které jsou stále zajímavější. Máme k dispozici hry počítačové i deskové, které se na tuto akci výborně hodily. Díky úrovni těchto her, což neplatí jen pro dnešek, se nám daří k účasti na našich akcích oslovovat nejen děti, ale celé rodiny,“ poznamenal předseda Klubu deskových her Štěpán Černoš.

Jisté je, že po sobotě přibylo díky nadšencům z Počátek na mapě Star Wars Day nové místo.