/VIDEO, FOTO/ Vyhrocené chvíle doprovázejí akci s názvem Pochod pro život a zároveň protiakci jejich odpůrců. Podle informací policistů byl před čtvrtou odpoledne zablokován Most Legií, na nějž se část demonstrujících posadila.

Z Pochodu pro život. | Video: Deník/Radek Cihla

„Dva účastníci se přivázali na lanech a visí dolů z mostu. Další lidé si sedli na komunikaci a kompletně zablokovali provoz. Na místo jede zásahová jednotka a policisté z poříčního oddělení,“ uvedli policisté na síti X. Podle posledních informací už byli oba muži dříve visící na lanech vytaženi zpět na most.

Akce Pochod pro život začala ve 14 hodin na Hradčanském náměstí. Účastníci odmítají legitimitu potratů a zastávají v tomto kontextu konzervativní názory na interrupční politiku. Na místě jim za odvahu poděkoval kardinál Dominik Duka. „Demokracie bez zbožnosti, slušnosti, tolerance a vzájemného dialogu nemůže existovat," řekl Duka podle ČTK s tím, že to mají účastníci pochodu vzkázat těm, kteří si pletou demokracii s něčím jiným.

Mezi účastníky akce se objevil i arcibiskup Jan Graubner. Z Hradčan se několik stovek účastníků vydalo do centra Prahy.

V průchodu do centra jim ale chtěli zabránit odpůrci, kteří svolali protiakci. Mezi organizátory jsou zástupci sdružení Jezevky, Dekonstrukce, či Anarchistická federace. Hnutí pro život považují za ultrakonzervativní organizaci.

„Hnutí pro život je součástí štědře financovaných politických sítí, které nejen u nás blokují narovnání práv queer lidí či zodpovědné řešení sexuálně podmíněného násilí a dlouhé roky rozeštvávají společnost,“ uvedli organizátoři protestní akce na Facebooku.

Obě skupiny se potkaly na Mostě Legií, kde se snažili protestující proti akci Hnutí za život zabránit účastníkům v dalším pochodu. Sedli si a skandovali hesla Moje tělo, moje volba či Hnutí se nepohne. Jednoho z nich podle ČTK policejní těžkooděnci odvedli. Policie údajně udržuje provoz tramvají a uzavřela vjezd na nábřeží, aby připravila cestu pochodu.

To se podle informací po 16. hodině podařilo a ohlášený pochod Hnutí pro život pokračoval po odkloněné trase do centra města. Nakonec došel do plánového cíle na Václavském náměstí.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Naopak protestující, kteří pochod chtěli blokovat, se na zmíněném mostě sami zdrželi déle, než si přáli. Policisté je totiž všechny legitimovali kvůli neuposlechnutí zákonné výzvy, po níž měli uvolnili most. Na něm tak za horkého počasí někteří trávili bez možnosti odchodu i více než hodinu, na což si postěžovala účastnice protestu a pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

„Když už hodinu stojíš na místě a nemůžeš projít, abys… Nemohl domů? Průvod proti Hnutí pro život skončil, ale my stojíme bez vody a ve výhni dál. Mně to nevadí, ale že nepustí ani plačící turistky a řeknou jim: „Byly jste ve špatný čas na špatném místě", to mi přijde odporné,“ napsala Gregorová na síti X.