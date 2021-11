Desítky účastníků vzpomínky, kterou pořádal Památník Terezín v den příjezdu prvního transportu označeného AK 1 s prvními nucenými obyvateli ghetta, vyrazily po 16. hodině od nádraží v Bohušovicích. Čekala je zhruba dva kilometry dlouhá cesta k bývalé železniční vlečce v Terezíně. Tam následoval pietní program, při kterém lidé položili květiny a zapálili svíčky. Se zhudebněnými básněmi Hanuše Hachenburga vystoupily děti z pražské Přírodní školky.

Od zahájení deportací Židů z českých zemí a založení židovského ghetta v Terezíně uplynulo 80 let. Takzvané Aufbaukomando (komando výstavby) přijelo do Terezína 24. listopadu 1941. Mělo za úkol připravit ghetto pro jeho další obyvatele. Než byla na podzim 1942 zprovozněna vlečka z Bohušovic do Terezína, chodily tisíce deportovaných Židů stejnou cestou, jako účastníci středečního pochodu.

Terezínským ghettem prošlo dohromady na 155 tisíc Židů. Kvůli nelidským podmínkám jich přímo v Terezíně zemřelo přibližně 35 tisíc. Z 87 tisíc deportovaných dále do vyhlazovacích a koncentračních táborů na východě jich přežilo necelých 3600.