Chyba, které litujeme. Emoce zvítězily nad rozumem. Omlouváme se. Královéhradecká SPD v čele s poslancem Zdeňkem Podalem si sype popel na hlavu kvůli příspěvku, který více než čtyřiadvacet hodin visel na jejím facebookovém profilu. Jedná se o dvě fotografie neznámých dětí, které ze sociální sítě zmizely v momentě, kdy se o ně Deník začal zajímat.

Děti neevropského vzhledu v úterý ráno cestovaly z Hradce Králové do Prahy. Jejich natajno pořízené fotky vložil na profil hradecké SPD jeho správce s komentářem, který v první řadě upozorňoval na to, že ve vagonu bylo mnoho cizinců.

Příspěvek na sociální síti žil několik hodin vlastním životem, lidé ho sdíleli s komentáři o zasraných migrantech a jeden člověk dokonce k fotce přiložil obrázek samopalu.

Podle Podala se jedná o chybu, které lituje i sám autor a ruce od příspěvku dává prostřednictvím své mluvčí Barbory Zeťové také vedení SPD. Prý podniknou kroky, které zajistí, aby se situace neopakovala. Podal uvedl, že na hradecká buňka na Facebooku zveřejní omluvu. Primárně prý mělo jít o to, že ve vagónu nebyl klid, děti si hrály s mobily a byly hlučné.

Ve vagonu byl hluk

Ještě v momentě, kdy bylo možné fotku na síti dohledat, se k situaci Deníku vyjádřila předsedkyně regionálního klubu SPD v Královéhradeckém kraji Andrea Pajgerová. „Co je na tom špatného? Sledovali jsme tím to, že byla monitorována situace, která byla ve vlaku během té jízdy. Ve vagonu byl hluk,“ sdělila.

Na otázku, zda hodlá královéhradecká SPD nyní měřit hlučnost v dopravních prostředcích, odpověděla negativně. Proč byly fotografie údajně vyrušujících dětí spojeny s komentářem o cizincích, vysvětlit nedovedla. „Je na každém, co si z toho vezme. Pokud je nějaký poměr 90 procent ku něčemu, tak asi i poměr hluku k tomu bude odpovídající,“ dodala.

Poslanec SPD za Královéhradecký kraj Zdeněk Podal vyjádřil nad příspěvkem lítost. „To, že jsme zveřejnili fotografie dětí je velká chyba. Zaúřadovaly emoce, došlo tam k rušení klidu ve vlaku. Proč to bylo spojování s cizinci, to nevím. To, co se pod fotografií objevilo, nás mrzí. Je nám to líto, autor nedomyslel dosah. Chytli se toho lidé, kteří v tom vidí jinotaje a hledají jiný význam. Lidsky mám pro autora pochopení, protože jsem účastník dopravy ve vlaku a zažívám tam ledasco. Opakovat se to nebude. Přijmeme opatření,“ uvedl.

Pod fotkami se objevily i posměšné reakce. Autorovi bylo například doporučeno doučování z matematiky. Tvrdil totiž, že ve vagonu kromě šesti Čechů cestovalo 99 procent cizinců. To by znamenalo, že v jednom vagonu jelo 600 lidí, upozorňovali diskutující.