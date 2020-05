Lanovka spojí zastávky Nádraží Podbaba s Podhořím a sídlištěm v Bohnicích. Její zbudování vyjde zhruba na 1,5 miliardy a pražští politici to považují za nejrychlejší a nejlevnější řešení. „Na sídlišti Bohnice bydlí 25 tisíc lidí. Na druhém břehu Vltavy jsou desetitisíce vysokoškoláků, divadla, kina, obchodní a administrativní centra. Mezi nimi leží zoo. Právě zde jakékoli spojení chybí,“ uvedl v úterý radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Zavedení veřejné dopravy je ovšem v těchto místech technicky náročné. Tramvaj z Podbaby bude vyžadovat most přes Vltavu a téměř kilometrový ražený tunel ve skále. „Zde nedojde k zahájení stavby dříve než v roce 2030. Lanovku naprojektujeme a postavíme do pěti let, odveze stejné množství lidí jako jedna tramvajová linka a bude čtyřikrát levnější,“ líčil Scheinherr.

Ražený tunel ve skále

Pokud se dnes cestující potřebuje dostat ze sídliště Bohnice na Vítězné náměstí v Praze 6, musí na metro Kobylisy, odtud na Vltavskou a pak tramvají, nebo dokonce jet přes centrum. Vzdušnou čarou přitom vzdálenost činí 3,5 kilometru. Lanovkou má vše trvat 15 minut.

„Lanovka nenahrazuje tramvaj, jen ji bude suplovat. Navazující etapy prací přivedou tramvajovou trať ke konečné lanovky v Bohnicích. Další trať povede z Podbaby do Suchdola, na kterou naváže úsek přes řeku k mezizastávce lanovky v Troji. V této etapě vznikne most přes Vltavu,“ upřesnil Scheinherr.

Následovat budou práce na raženém tunelu ve skále, poslední a nejsložitější části. Po jejím dokončení tramvaje zcela nahradí trasu lanovky. Lanová dráha bude zařazena do systému Pražské integrované dopravy (PID). Zprovoznit ji bude možné nejdříve v roce 2025. Za dalších pět let poté vznikne tramvajová trať.

Na třech lanech

Technologie lanovky je navržena na systému tří lan, který je schopen odolávat silnému větru. Kabinu nesou dvě z nich a pohání ji lano třetí. Ve stanici se od nich kabina odpojí, aby mohli cestující vystoupit a nastoupit.

Zároveň nevede navržená trasa přes žádný z obytných domů. Kabinky budou bezbariérové. Na letní sezonu se počítá se zapojením kabin pro cyklisty.