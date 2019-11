Správa železniční dopravní cesty tam nyní zvažuje výstavbu přibližně metr vysoké zídky, která má chodcům v přecházení nebezpečného úseku zabránit.

O výstavbu nového podchodu, který by propojil Václavkovu ulici s ulicí Na Trati, město usilovalo jednalo ještě letos na jaře. Na stavbu za 20 milionů korun mohlo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která by pokryla až 80 procent nákladů.

Plot nepomohl

Studie na podchod byla hotová a zahrnovala také parkové úpravy lokality a nové herní prvky pro děti.

„Začali jsme připravovat kroky k tomu, aby studii bylo možné realizovat. Nicméně se pak ozvali zástupci komisí městských částí. Shodli se v tom, že občané podchod nechtějí. Byl by podle nich vystaven řádění vandalů a zdržovali by se tam nepřizpůsobiví občané. Rozsáhlé technické dílo by podle názoru obyvatel do lokality nezapadalo,“ popsal výhrady občanů primátor Miroslav Žbánek.

Podchod nakonec nedoporučily ani odborné komise. Problém s chodci, kteří ve Václavkově ulici přecházejí trať v zakázaném úseku, přetrvává dál.

Nepomohl ani plot, lidé si v něm prostříhali díry a zkracovali si cestu přes koleje.

„Správa železniční dopravní cesty je jako správce povinna jednat a rizikové místo zabezpečit. Nyní zvažují, že tam vybudují zhruba metr vysokou zídku, která chodcům vytvoří bariéru. Měla by také omezit hluk od projíždějících železničních souprav,“ naznačil primátor.

Město se může v rámci stavebního řízení k podobným opatřením jen vyjadřovat.

„Nemáme žádné nástroje a možnosti, jak tomu zabránit. Projekt na podchod odkládáme a vyčkáme, jakým způsobem k zabezpečení trati správce přistoupí,“ dodal Miroslav Žbánek.

Žádný závazek

Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty Martina Illiaše dosud není jisté, zda konečným řešením bude nízká protihluková stěna.

„Na schůzce s panem primátorem rozhodně nebyl domluven žádný závazek. V současné době zjišťujeme technické možnosti a přínosy takového stavby,“ poznamenal Marek Illiaš.

Ulice Na Trati a Václavkova až do roku 2017 spojovala a přechod přes frekventovanou trať zajišťovala kovová lávka. Vybudovaná však byla už v roce 1984 a po více než třiceti letech dosloužila. Kvůli havarijnímu stavu byla uzavřena a loni také demontována.