Asi nejcennějšího možného ocenění se dočkal pracovník středočeské záchranné služby David Brabec. V říjnu 2017 zabránil mladé ženě ve spáchání sebevraždy. Aniž by o tom věděl, pomohl jí tak nastartovat zcela novou životní dráhu. Žena, která je dnes maminkou malé holčičky, ho proto po roce a půl vyhledala, aby mu za jeho čin poděkovala.

Záchranář David Brabec. | Foto: ZZS Středočeského kraje

Ten říjnový den roku 2017 nebyl jinak výjimečný. S kolegyní Pavlínou Piclovou byli vysláni do rakovnické nemocnice. Úkol? Běžná rutina. Takzvaný sekundární transport. Převoz pacienta mezi zdravotnickými zařízeními, a to za běžné jízdy; bez majáků. Trochu neobvyklý byl ohlášený policejní doprovod. Ani to ale vlastně není nic zcela mimořádného, i když o každodenní praxi nejde.