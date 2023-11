Podezřelá úmrtí lidí ve zdravotnickém zařízení: policisté je řeší v Brně

ČTK

Sérii úmrtí v soukromém zdravotnickém zařízení prověřují policisté v Brně. Případem se zabývají ve vztahu k neznámému pachateli, a to pro podezření z vraždy více lidí, což by v případě prokázání viny znamenalo možnost uložení dvaceti let vězení, případně výjimečný trest.