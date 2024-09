Co jsme mohli, to jsme připravili. Teď je vše v rukách božích, říkají lidé v Podhradí nad Dyjí. Bydlí skoro na samém konci světa. Z Brna se do jihomoravské pohraniční vísky s Rakouskem jede tři hodiny, to je déle než z krajského města do Prahy. A právě tudy, úzkou soutěskou Dyje, vstoupí během soboty na území České republiky povodeň.

„Hlídáme si soukromě rakouskou měřící stanici na řece nad námi. Víme, že když tam dosáhne povodňového stupně, přijde tahle voda přesně za 15 hodin k nám,“ svěřuje se starostka Petra Išová. Rakouské úřady jinak s obcí nijak nekomunikují, lidé z Podhradí se musejí zajímat o situaci u sousedů sami.

„Pojďte se ohřát,“ zve vzápětí reportéra Deníku do útulného domku obecního úřadu. „Je tu teplo, zdi ještě nestačily vyvanout léto,“ pousměje se. Tři hodiny po poledni ukazuje teploměr šest stupňů, to je o 25 stupňů méně než bylo v neděli.

close info Zdroj: Deník/Jiří Nováček zoom_in Podhradí nad Dyjí. Vesnička na Znojemsku u rakouských hranic. Tudy přijde v sobotu 14. září 2024 na Moravu povodňová vlna z Rakouska.

Úzkou soutěsku, ve které vesnička leží, bičuje vítr s ledovým deštěm. Autobus, který ke vsi klesá ostrými serpentýnami, jel krokem. Stěrače přívaly vody nestíhaly. Reportér Deníku byl jediným cestujícím.

Navzdory kalendáři, který ukazuje pátek 13., panuje ve vsi nebývalý klid. Jen parta Ukrajinců něco kutí na lešení v patrovém stavení u zastávky autobusu. Všichni se už ale podle řeči těší na pivko – zdejší hospoda totiž otevírá v pět večer. Záplavy? Cože? To není prý pro zedníky téma.

Povodně? Pche! Ryby mi neberou…

Pod jezem, který při minulých povodních v červenci 2006 přestal existovat, chytá i v lijavci ryby místní chalupář. Posed mu chrání celta, do proudu nahodil dvě udice. „Neberou. Jindy jsou tu parádní kapři i štiky,“ ušklíbne se. Že by se obával povodní, jej prý ani nenapadne. „Tehdy jsem tu ještě chalupu neměl, ale nebojím se,“ sleduje s napětím splávek. Předpověď počasí ho nechává v klidu.

Pan Jiří Holánek, který si to štráduje v holínkách nahoru vesnicí, určité obavy má. „Nebudeme ale dělat paniku. Měli bychom to přečkat bez větších škod,“ doufá. Vzájemně si popřejí se starostkou štěstí a rozejdou se po svých.

Potok vyčištěný, pytle s pískem rozdány

V půl šesté večer se sejde místní povodňová komise. K pěti radním přibude i policista a hasič z okresního Znojma. Společně proberou, co a jak.

Mám ještě trochu času přeptat se paní starostky na podrobnosti. Ještě než se opět schováme do tepla na obci, ukáže, jak vysoko vystoupala voda v roce 2006. Bylo to tehdy až k oknům stavení na návsi a záplavy v Podhradí s poničeným hotelem na návsi se staly tehdy synonymem přírodní katastrofy.

close info Zdroj: Deník/Jiří Nováček zoom_in Starostka Podhradí nad Dyjí Petra Išová ukazuje, kam v obci vystoupala voda při povodni v roce 2006.

Teď prý takovou spoušť v Podhradí nečekají, i když z vody mají respekt a preventivní opatření berou vážně. A lidé jsou tu otužilí. Po záplavách před 18 lety se kvůli nim nikdo ze vsi neodstěhoval.

„Žije nás tady trvale šestačtyřicet, věkový průměr máme kolem 56 let. Skoro všichni v domcích mimo záplavovou oblast,“ říká starostka.

Rekreanti, kterých bylo ještě minulý týden v chalupách kolem pěti stovek, už odjeli. Vyhnal je konec prázdnin a počasí.

Nikomu by se nemělo tedy nic stát, přeje si starostka. „Nachystali jsme se jak bylo v našich silách. Jsme rekreační oblast a v domech bezprostředně u řeky moc lidí není. Někteří si přišli pro pytle s pískem a zabezpečují si obydlí sami. My jsme pořádně vyčistili potok a strouhy, aby mohla případně odtékat voda z kopců,“ nastínila starostka. „Lidem jsme dali všechny informace, vlastně tytéž, co vám,“ dodala.

Když se o hodinu později loučíme, zamává a řekne: „Držte nám palce!“