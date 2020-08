Přeplácení úředníků? Do toho nemluvím a ani nesmím, říká Pokorná Jermanová

Kauza s údajným přeplácením zaměstnanců středočeského krajského úřadu má dohru. Poté, co na tuto kauzu upozornil server Seznam Zprávy, se vzedmula vlna žádostí o to, aby úřad zveřejnil jména i zásluhy nejlépe odměnovaných zaměstnanců. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) to v pondělí to odmítla.

Jaroslava Pokorná Jermanová | Foto: Milan Holakovský