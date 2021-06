Vůbec první příležitostí spatřit novotou zářící stavbu měli zájemci v pátek 28. května v rámci akce Noc kostelů. Dominanta Opavy byla přístupná od šestnácté až do třiadvacáté hodiny večerní. Kromě toho se konaly i tři komentované prohlídky a zájem o ně byl obrovský.

Každou z nich si nenechaly ujít desítky zájemců, dohromady si jich výklad o kostele vyslechly odhadem stovky. Během prohlídky, která čítala několik zastavení ať už v exteriéru, nebo v interiéru chrámu, se příchozí dozvěděli o historii kostela i zajímavostech s ním souvisejících.

Jedním z průvodců se stal také děkan Římskokatolické farnosti Opava Jan Czudek. Ještě před započetím generální rekonstrukce se konkatedrála do Noci kostelů rovněž zapojovala. Páteční program byl ale trochu jiný.

„A to v tom, že jsme více upozorňovali na věci, které se tu staly během posledních dvou let oprav, na ty jsme se zaměřili. Tím, že jsme chtěli, aby bylo více skupin osob, aby se lidé rovnoměrně rozdělili, měli jsme více průvodců. Ti vysvětlovali, co zrovna návštěvníci vidí a míjeli jsme se, abychom se vystřídali podle okruhů,“ vysvětlil nám Jan Czudek. Na to, kolik se do konkatedrály přišlo podívat lidí, se jen usmíval.

„Z návštěvnosti jsem velice příjemně překvapen. Obzvláště 17. hodina mě udivila, protože lidé už tady hodinu čekali jen proto, aby měli jistotu, že se na prohlídku dostanou,“ konstatoval spokojeně děkan.

Závěrem ještě dodejme, že konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je od této sezony znovu zapojena i do projektu Biskupství ostravsko-opavského s názvem Otevřené chrámy. Od 29. května do 31. října bude pro zájemce přístupná vždy od pátku do neděle od 13 do 18 hodin, na místě bude přítomen také průvodce. Oficiální slavnostní otevření tohoto svatostánku se pak bude konat ještě v sobotu 12. června.