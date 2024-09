Zajímá vás, jak to vypadá v prostředí, kde se vyrábí léčiva a potravinové doplňky? Čtenáři Deníku mohou nyní nahlédnout pod pokličku třineckého závodu Walmark Stada Group, který připravuje léčivo Septofort, Marťánky či probiotika Biopron | Video: Deník/Kaňoková Michaela

Zajímá vás, jak to vypadá v prostředí, kde se vyrábí léčiva a potravinové doplňky? Čtenáři Deníku mohou nyní nahlédnout pod pokličku třineckého závodu Walmark Stada Group, který připravuje léčivo Septofort, Marťánky či probiotika Biopron.

Proces, při kterém léčivé složky dostávají hmotnou podobu, začíná v takzvané oblasti pevné lékové formy.

„Zde probíhá homogenizace. To znamená, že když si vezmete ten samý prášek kdekoliv na světě, jeho obsah bude stejný. Léčivá látka se v tomto přístroji promíchává, poté se tablety potahují obalem. To je i kvůli tomu, že například vitamíny nám zničí kyseliny v žaludku,“ vysvětluje při provázení Jan Hoza.

Když jsou léčiva a potravinové doplňky připraveny z takzvané čisté výroby a namíchány, přichází na řadu druhá část - a to balení.

Ve Walmarku v Třinci se při výrobě pracuje na třísměnný provoz, do kterého je zapojeno 80 až 90 zaměstnanců. Balení produktů je rozděleno na tři stupně. Ze zdejšího provozu odchází do skladů v Českém Těšíně buď známá forma plátýnek s prášky, nebo lahvičky naplněné kapslemi či tabletkami, anebo pytlíčky s dávkou sypkého prášku doplňku stravy určeného přímo k nasypání.

Jen letos bude v Třinci vyrobeno 24 milionů balení.

I vzhledem k trendu udržitelnosti se společnost snaží snižovat množství odpadu a na nových linkách zavádět výrobu z recyklovatelných obalů. Aktuálně pracuje firma na projektu, který by měl zajistit, že do budoucna budu obaly tvořeny z materiálu recyklovatelného z 96 procent.

Vývojová laboratoř

Do konce roku budou v Třinci stále vyrábět i léčiva, a to Septofort, přípravek který je určen k podpůrné léčbě při infekcích krku a dutiny. „Měli jsme čtyři léčiva, která se zde vyráběla, ale tento sektor přesunujeme do výroby v Srbsku. Od Nového roku bychom měli v Třinci vyrábět hlavně doplňky stravy,“ dodává Hoza.

V Třinci je i vývojová laboratoř, která se zabývá adaptací nových výrobních postupů pro nové doplňky stravy.

„Jednou věcí je vymyslet, jak daný produkt vyrobit v našich podmínkách, druhou pak je dlouhé testování. Vzhledem k tomu, že například ty výrobky, které mají dobu trvanlivosti 12 měsíců, musíme otestovat i po těch 12 měsících, zda je účinná látka pořád stejná jako na začátku, doba testování se většinou dostane na nejméně rok a půl,“ uzavírá Jan Hoza.