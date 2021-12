Podívejte se, jak vypadaly horské dráhy v Praze. Vršovická měřila pět kilometrů

Po několika letech se do metropole vrátila díky zabavnímu parku Majaland horská dráha. Podívejte se, jak vypadaly její předchůdkyně. Trvalé horské dráhy měla ve 20. a na počátku 21. století Praha dvě. Jedna, zvaná Cyklon stávala od roku 1974 do roku 2018 na Výstavišti. Druhá potom do roku 1935 ve vršovickém Edenu.

Horská dráha v zábavním parku Eden v Praze. | Foto: se svolením ÚMČ Praha 10

Obzvlášť ta vršovická byla impozantní, měřila pět kilometrů a otevřena byla v roce 1923. Osud jí vyměřil jen dvanáct let provozu. I kvůli tomu, že Eden a jeho okolí byly za první republiky vyhlášeným místem galérky sem lidé postupně přestávali chodit a celý areál strádal. Nakonec ho úřady nechaly zavřít v roce 1946. Horská dráha se vrátila do Prahy. Otevřel se největší krytý zábavní park v Česku Daleko menší, zhruba 400metrová, byla vyrobena v 60. letech 20. století v Itálii a na Výstavišti (tehdy v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka) se objevila v roce 1974. A patrně by jezdila dodnes, kdyby město nemělo s areálem svoje záměry, do kterých dráha zvaná Cyklon nezapadala. Proto v květnu 2018 dojezdila a byla odvezena do Polska. „Je jí škoda, byla jsem na ní v 80. letech se školou a dodnes na to vzpomínám,“ svěřila se Pražskému deníku Kateřina ze Slaného.